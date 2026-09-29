Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti
Bitcoin, son dönemdeki yükselişinin ardından haftaya kayıpla başladı. Jeopolitik gerilim ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerle yüzde 2,3'e varan düşüş yaşayan Bitcoin, 82 bin 600 doların altını gördü. Satışlar altcoinlere de yayılırken Ether yüzde 1,8, Solana ise yüzde 4 değer kaybetti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son dönemde yükseliş eğiliminde olan Bitcoin, haftanın ilk işlem gününe kayıpla başladı.
Jeopolitik gerilimin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, kripto para piyasasında yönün aşağı dönmesinde etkili oldu.
Bitcoin gün içinde yüzde 2,3'e varan değer kaybıyla 82 bin 600 doların altına geriledi.
New York seansının ilk saatlerinde bir miktar toparlanan kripto para, 83 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.
Düşüş altcoinlere de yayıldı
Bitcoin'deki hareket piyasanın geneline yansırken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ether yüzde 1,8 geriledi. Solana'daki kayıp ise yüzde 4'e ulaştı.
İran gerilimi piyasaları etkiledi
Piyasalardaki hareketliliğin arkasında ABD ile İran arasındaki gelişmeler de yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik teklifini reddetmesinin ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarında düşüş görülürken, petrol fiyatları yükseldi.
Diğer taraftan Fed'in son faiz artırımının etkileri sürüyor.
Yatırımcıların ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başlaması da kripto varlıklardaki geri çekilmeyi destekleyen unsurlardan biri oldu.