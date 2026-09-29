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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti

Bitcoin, son dönemdeki yükselişinin ardından haftaya kayıpla başladı. Jeopolitik gerilim ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerle yüzde 2,3'e varan düşüş yaşayan Bitcoin, 82 bin 600 doların altını gördü. Satışlar altcoinlere de yayılırken Ether yüzde 1,8, Solana ise yüzde 4 değer kaybetti.

Damla Kaya
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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 1

Son dönemde yükseliş eğiliminde olan Bitcoin, haftanın ilk işlem gününe kayıpla başladı.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 2

Jeopolitik gerilimin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, kripto para piyasasında yönün aşağı dönmesinde etkili oldu.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 3

Bitcoin gün içinde yüzde 2,3'e varan değer kaybıyla 82 bin 600 doların altına geriledi.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 4

New York seansının ilk saatlerinde bir miktar toparlanan kripto para, 83 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 5

Düşüş altcoinlere de yayıldı

Bitcoin'deki hareket piyasanın geneline yansırken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ether yüzde 1,8 geriledi. Solana'daki kayıp ise yüzde 4'e ulaştı.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 6

İran gerilimi piyasaları etkiledi

Piyasalardaki hareketliliğin arkasında ABD ile İran arasındaki gelişmeler de yer aldı.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 7

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik teklifini reddetmesinin ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarında düşüş görülürken, petrol fiyatları yükseldi.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 8

Diğer taraftan Fed'in son faiz artırımının etkileri sürüyor.

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Bitcoin yatırımcıları dikkat: Piyasada hava bir anda değişti - Resim: 9

Yatırımcıların ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başlaması da kripto varlıklardaki geri çekilmeyi destekleyen unsurlardan biri oldu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ