Bitcoin yatırımcısının beklediği yükseliş ne zaman gelecek? Ünlü yatırımcı tarih verdi

Senaryoyu değiştirebilecek tek ihtimal

Hayes'e göre yapay zeka sektörünün çöküşten kurtulabileceği bir senaryo da var. Yapay zekanın önümüzdeki 12 ay içinde çok daha kullanışlı hale gelmesi ve talebin hızla büyümesi durumunda şirketler yatırımlarını karşılayacak kadar gelir üretmeye başlayabilir.

Nvidia ve bellek çipi üreticileri gibi yapay zeka altyapısına ürün sağlayan bazı şirketler şimdiden para kazanıyor. Bu nedenle Hayes, yapay zeka şirketlerinin düşüşüne doğrudan bahis oynamadığını da özellikle vurguluyor.