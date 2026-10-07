Bitcoin yatırımcısının beklediği yükseliş ne zaman gelecek? Ünlü yatırımcı tarih verdi
Bitcoin yatırımcısı yeni büyük yükselişin ne zaman geleceğini merak ederken, BitMEX'in eski CEO'su ve kripto fonu Maelstrom'un Yatırım Müdür Arthur Hayes'ten dikkat çeken bir senaryo geldi. Hayes, bugün yapay zekaya akan trilyonlarca doların sonunda piyasalarda çok farklı bir zincirleme reaksiyon yaratacağını belirterek fırsatın ne zaman ortaya çıkabileceğine ilişkin tarih verdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'de yeni bir büyük yükseliş dalgası bekleyen yatırımcıların gözü faizlerden küresel likiditeye kadar birçok göstergede. Ünlü yatırımcı Arthur Hayes'e göre ise kripto piyasasının aradığı kıvılcım hiç beklenmedik bir yerden, yapay zeka sektöründen gelebilir.
Hayes'in senaryosu gerçekleşirse önce yapay zeka yatırımlarında büyük bir kırılma yaşanacak. Ardından hükümetler ve merkez bankalarının atacağı adımlar, Bitcoin'in beklediği yeni likidite dalgasını başlatacak.
Kırılma ne zaman başlayabilir?
Hayes'in tahminindeki en dikkat çekici noktalardan biri zamanlama. Bugün inşa edilen dev veri merkezlerinin önemli bölümünün 2027'nin sonlarında ve 2028'de devreye girmesi bekleniyor.
Hayes'e göre altyapı şirketleri o dönemde yapay zeka şirketlerinden taahhüt ettikleri işlem gücünün parasını istemeye başlayacak. Talep yeterince güçlü olmazsa sektördeki aşırı kapasite ve finansman yükü görünür hale gelebilir.
Sonra ne olacak?
Hayes, büyük teknolojik dönüşümlerde benzer bir döngünün daha önce de yaşandığını savunuyor. "Her zaman aşırı yatırım yapılır. Her zaman bir çöküş ve her zaman bir kurtarma operasyonu olur." diyen Hayes, yapay zeka sektörünün de aynı sona doğru ilerleyebileceğini düşünüyor.
İşte Bitcoin yatırımcısını ilgilendiren bölüm de tam burada başlıyor.
Bitcoin'i yükseltecek para nereden gelecek?
Hayes'in senaryosuna göre olası bir çöküşün ardından ekonomiyi ve piyasaları desteklemek için yeniden büyük miktarda likidite sağlanabilir.
2008 finansal krizinin ardından yaşanan süreci örnek gösteren Hayes, bu paranın finansal piyasalara yayılması halinde Bitcoin ve diğer kripto varlıkların bundan güçlü şekilde yararlanabileceğini savunuyor.
Hayes, "Bu fazla likiditeyi emmek için Bitcoin ve diğer kripto paralarımız var. Kurtarma paketi geldiğinde en iyi performansı gösterecek varlığın hangisi olduğunu biliyoruz." dedi. Ardından Bitcoin yatırımcılarına "Sadece sabırlı olmanız gerekiyor" mesajını verdi.
Senaryoyu değiştirebilecek tek ihtimal
Hayes'e göre yapay zeka sektörünün çöküşten kurtulabileceği bir senaryo da var. Yapay zekanın önümüzdeki 12 ay içinde çok daha kullanışlı hale gelmesi ve talebin hızla büyümesi durumunda şirketler yatırımlarını karşılayacak kadar gelir üretmeye başlayabilir.
Nvidia ve bellek çipi üreticileri gibi yapay zeka altyapısına ürün sağlayan bazı şirketler şimdiden para kazanıyor. Bu nedenle Hayes, yapay zeka şirketlerinin düşüşüne doğrudan bahis oynamadığını da özellikle vurguluyor.
Hayes kendi yatırımını da buna göre yaptı
Hayes sadece Bitcoin için tahminde bulunmuyor. Kendi yeni kripto projesini de işlem gücünün gelecekte çok daha ucuz ve bol olacağı beklentisi üzerine kuruyor.
Bitcoin yatırımcısının beklediği an
Hayes'in tahmini gerçekleşirse Bitcoin için kritik dönem yapay zeka balonunun kendisi değil, olası çöküşten sonra piyasaya girecek para olacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yapay zeka şirketlerinin kârlılığı, veri merkezi yatırımları ve küresel likidite koşulları da kripto yatırımcılarının radarında olacak.