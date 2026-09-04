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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı

Kripto para piyasasında yön yeniden yukarı döndü. ABD tahvil faizlerinin çok yıllık zirvelerden gerilemesiyle riskli varlıklara talep artarken Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak yaklaşık bir haftanın ardından yeniden 80 bin doların üzerine çıktı.

Mutluhan Yıldız
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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 1

Bitcoin, perşembe günü yüzde 5,5 yükselişle 81 bin 569 dolara kadar çıktı. Böylece dünyanın en büyük kripto para birimi, 28 Ağustos'tan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aşmış oldu.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 2

Tahvil faizlerindeki düşüş Bitcoin'e yaradı

Bitcoin'deki yükselişte ABD Hazine tahvili faizlerinin son dönemde gördüğü yüksek seviyelerden geri çekilmesi etkili oldu.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 3

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi salı günü Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Perşembe günü 10 yıllık tahvil faizi 2,2 baz puan düşüşle yüzde 4,772'ye gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi de 4,6 baz puanlık düşüşle yüzde 4,340'a indi.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 4

Tahvil faizlerindeki gerileme, kripto paralar başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahının güçlenmesine katkı sağladı.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 5

Fed'den piyasayı rahatlatan mesaj

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları da piyasalardaki iyimser havayı destekledi.

Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Waller, son verilerin dezenflasyona ilişkin olumlu sinyaller vermeye başladığını söyledi.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 6

Waller, önümüzdeki iki haftada açıklanacak verilerin de bu eğilimi desteklemesi halinde politika faizinin mevcut seviyesinde tutulmasından yana olabileceğini ifade etti. Açıklamalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da verdiği mesajlara kıyasla daha az şahin olarak değerlendirildi.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 7

Gözler ABD'deki kripto düzenlemesinde

Bitcoin'e destek veren bir diğer gelişme ise ABD'de kripto para piyasasına ilişkin düzenleme beklentileri oldu.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 8

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act için Senatoda 15 Eylül'de kritik bir usul oylaması yapılmasını beklediğini açıkladı.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 9

Altcoinler de Bitcoin'i takip etti Bitcoin'deki yükseliş kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 5 yükselerek 2 bin 509 dolar seviyesine çıkarken XRP'deki artış yüzde 9,2'yi buldu.

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Bitcoin yeniden atağa kalktı: Kritik eşik aşıldı - Resim: 10

BNB yüzde 5,6, Solana yüzde 5,7 değer kazanırken Cardano yüzde 12,7'lik yükselişle öne çıktı. Dogecoin yüzde 8,9, $TRUMP ise yüzde 9,1 yükseldi.

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