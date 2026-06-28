Bitcoin yeniden kritik eşiğin üzerinde! Fiyatlar toparlanacak mı?

ETF'lerde çıkış serisi sürdü

Kurumsal talepte zayıflama sürerken, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri yedinci gününde de net çıkış kaydetti. Cuma günü yaklaşık 445 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, aylık toplam çıkış 4,06 milyar dolara ulaştı. Toplam ETF varlıkları ise 72,8 milyar dolara geriledi.