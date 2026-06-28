Bitcoin yeniden kritik eşiğin üzerinde! Fiyatlar toparlanacak mı?
Bitcoin, hafta sonu kısa süreliğine 60 bin doların altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Ancak spot Bitcoin ETF'lerinden süren çıkışlar, güçlü dolar ve faiz artırımı beklentileri kripto piyasasında baskının devam ettiğini gösteriyor. Buna karşın zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ederken, gözler yeniden kurumsal talep ve ETF akışlarına çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, hafta sonu kısa süreliğine 60 bin dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından pazar günü yeniden bu eşiğin üzerine çıktı.
Ancak spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden çıkışlar, güçlü dolar ve sıkı para politikası beklentileri kripto piyasası üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi.
Bitcoin, TSİ 11.37 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 60.273,4 dolardan işlem gördü. Kripto para, nadir görülen şekilde üst üste ikinci çeyreklik kayba doğru ilerlerken, bu tablo Bitcoin'in yıla arka arkaya iki çeyreklik düşüşle başladığı üçüncü dönem olabilir.
ETF'lerde çıkış serisi sürdü
Kurumsal talepte zayıflama sürerken, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri yedinci gününde de net çıkış kaydetti. Cuma günü yaklaşık 445 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, aylık toplam çıkış 4,06 milyar dolara ulaştı. Toplam ETF varlıkları ise 72,8 milyar dolara geriledi.
Balinalar düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi
Zincir üstü veriler, fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen büyük yatırımcıların alım yaptığını gösterdi. Bitcoin'in 60 bin doların altını test etmesiyle yüksek tutarlı işlemlerde artış görüldü. Buna karşılık bazı uzun vadeli yatırımcıların zararına satışa yöneldiği belirtildi.
Güçlü dolar baskısı sürüyor
Fed'e yönelik faiz artırımı beklentileri doları güçlü tutarken, bu durum kripto varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Bitcoin ile birlikte altın ve gümüşte de geri çekilme görüldü.
Bitcoin'de yönü belirleyecek başlıklar
Analistlere göre Fed kararları, düzenleyici gelişmeler ve kurumsal talep Bitcoin'in yönünde belirleyici olacak. ETF akışlarının dengelenmesi ve kurumsal talepte olası toparlanma, fiyatın 60 bin dolar üzerindeki seyrini koruması açısından kritik görülüyor.
Altcoinlerde karışık seyir
Pazar günü düşük işlem hacminin etkisiyle kripto para piyasalarında karışık bir görünüm izlendi.
Ether yüzde 0,12 düşüşle 1.582,32 dolara gerilerken, XRP 1,0569 seviyesinde yatay seyretti. BNB yüzde 1,29 kayıpla 558,40 dolara indi.
Solana yüzde 0,14 yükselirken, Cardano yüzde 0,73 değer kaybetti. Memecoinler tarafında Dogecoin yüzde 1,84, TRUMP ise yüzde 2,73 geriledi.