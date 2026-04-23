Bitcoin zirvenin ardından duraksadı! Sırada 80 bin mi var?
Bitcoin, küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde 78 bin doların üzerinde yatay seyrini sürdürüyor. ABD-İran hattında ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim ve enerji arzına yönelik riskler, piyasalarda temkinli görünümü koruyor. 79 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin'de teknik seviyeler öne çıkarken, uzmanlar kısa vadede oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.
Kripto para piyasasında lider konumda bulunan Bitcoin, küresel gelişmelerin etkisiyle temkinli bir görünüm sergiliyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.
Fiyat 78 bin doların üzerinde kaldı
Bitcoin, bugün 78 bin dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket etti.
TSİ 10:20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 78.153 dolardan işlem gören kripto para, bir gün önce 79 bin doların üzerine çıkarak şubat başından bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.
Teknik seviyeler öne çıkıyor
Analistler, kısa vadede fiyat hareketlerinin teknik seviyelere bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.
76 bin doların aşılmasıyla birlikte düşüş yönlü pozisyonların bir kısmının kapandığı ifade edilirken, türev piyasalardaki yüksek açık pozisyonların ani fiyat dalgalanmalarına zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.
Mevcut görünümde 79 bin dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 73-75 bin dolar aralığının destek görevi görebileceği belirtiliyor.
Oynaklık sürebilir
Piyasa uzmanları, ateşkes süreci ve enerji arzına ilişkin net gelişmeler görülmeden Bitcoin'de dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor.
Jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik temasların güçlenmesi durumunda ise fiyatın 80 bin dolar seviyesini test edebileceği ifade ediliyor.
ABD-İran hattında belirsizlik sürüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına rağmen taraflar arasındaki belirsizlik devam ediyor.
Tahran yönetiminin ateşkesi resmi olarak kabul etmemesi ve ABD'nin deniz ablukasına yönelik eleştiriler dikkat çekiyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasaları etkiliyor
İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda iki konteyner gemisine el koyduğu ve bölgede üç gemiye ateş açtığı yönündeki haberler, enerji arzı üzerindeki riskleri artırdı.
Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerindeki seyrini koruyor.