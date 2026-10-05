Bitcoin zirvenin kapısından döndü

Bir haftada ikinci yükseliş girişimi de duraksadı

Böylece Bitcoin, bir hafta içinde ikinci kez eylül sonunda ulaştığı yaklaşık 87 bin 400 dolarlık seviyeyi aşamadan geri döndü. Geçen çarşamba da ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisiyle 85 bin 500 dolara yükselmiş, ancak birkaç saat içinde bu kazancını kaybetmişti.