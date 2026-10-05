Bitcoin zirvenin kapısından döndü
Bitcoin, yeni haftada son sekiz ayın zirvesine yaklaşsa da satışlarla yönünü aşağı çevirdi. 87 bin dolar sınırından dönen kripto para, yaklaşık 1.000 dolarlık geri çekilmeyle yeniden 86 bin doların altına indi. Bir haftada ikinci yükseliş girişimi de duraksarken, piyasada gözler günlük kapanışa çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'in yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından satışlar etkili oldu. Son sekiz ayın zirvesine yaklaşık 500 dolar yaklaşan kripto para, kazançlarının bir bölümünü geri vererek yeniden 86 bin doların altına çekildi.
Pazar günü başlayan ve günün ilerleyen saatlerinde hızlanan alımlar, fiyatı pazartesinin erken saatlerinde 86 bin 950 doların hemen altına taşıdı. Buradan yaklaşık 1.000 dolar gerileyen Bitcoin, Asya'daki sabah işlemlerinde son 24 saatlik yüzde 1,3'lük kazancını korudu.
Bir haftada ikinci yükseliş girişimi de duraksadı
Böylece Bitcoin, bir hafta içinde ikinci kez eylül sonunda ulaştığı yaklaşık 87 bin 400 dolarlık seviyeyi aşamadan geri döndü. Geçen çarşamba da ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisiyle 85 bin 500 dolara yükselmiş, ancak birkaç saat içinde bu kazancını kaybetmişti.
Fiyatın 87 bin dolar üzerinde günlük kapanış yapması, alıcıların eylül sonundaki zirveyi aşabilecek güce ulaştığına ilişkin ilk işaret olarak değerlendiriliyor.
Diğer kripto paralarda DOGE öne çıktı
CoinDesk verilerine göre, önde gelen kripto paralar arasında en güçlü yükselişi yüzde 3'ün üzerindeki artışla DOGE kaydetti. Fiyatı 10 sentin hemen altında bulunan DOGE'u, yüzde 1 ila yüzde 2 arasında değer kazanan XRP, BNB ve ZEC izledi.
Ether ve HYPE'taki yükseliş yüzde 1'in altında kalırken, SOL ve TRX'te belirgin bir değişim görülmedi.
ABD verileri faiz beklentilerini etkiledi
Piyasaların takip ettiği ABD istihdam verilerinin cuma günü zayıf gelmesi, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi yönündeki baskıyı bir miktar azalttı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de 2 baz puan gerileyerek yüzde 5,25 oldu. Buna rağmen getiri, 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürdü.
Hisse senetlerinde ise alımlar devam etti. Cuma gününü rekorla tamamlayan Nasdaq 100'ün ardından Asya'da MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 yükseldi.
Petrol gerilerken dolar güçlendi
Enerji piyasasında Suudi Arabistan'ın Asya'ya sattığı referans ham petrol türünün fiyatlarını düşürmesi öne çıktı. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalarak yaklaşık 101,50 dolara geriledi.
Döviz piyasasında ise İspanya'nın erken seçime hazırlandığına ilişkin haberler Euro'yu Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine çekti. Dolar göstergesi de yüzde 0,4 yükseldi.