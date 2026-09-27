Bitcoin'de 9 yıl sonra bir ilk: Tarihi kapanışa hazırlanıyor

Bitget saldırısında milyonlarca dolarlık transfer

Kripto para piyasasında güvenlik endişeleri de devam ediyor. Bitget'e yönelik 387,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından çalınan varlıkların bir bölümü farklı cüzdanlara aktarıldı. CoinDesk'in haberine göre saldırgan, cumartesi gününe kadar üç cüzdanda bulunan çalıntı XRP'lerin yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmını transfer etti. İlk hesaplarda ise yaklaşık 75 milyon dolarlık varlık kaldı.