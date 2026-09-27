Bitcoin'de 9 yıl sonra bir ilk: Tarihi kapanışa hazırlanıyor
Bitcoin, üçüncü çeyreğin sonuna yaklaşırken tarihi bir performansa imza atmaya hazırlanıyor. 84 bin doların üzerinde tutunan kripto para birimi, temmuz ayından bu yana yüzde 43,5 değer kazanarak 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansına ilerliyor. Kurumsal talep ve spot piyasadaki hareketlilik yükselişi desteklerken, yatırımcıların gözü çeyrek kapanışına çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, spot piyasalardaki işlem hacminin artması ve kurumsal talebin desteğiyle 84 bin doların üzerinde tutunurken, 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Bitcoin, pazar günü yüzde 0,84 yükselişle 84.626,50 dolardan işlem gördü. Temmuz ayına yaklaşık 58.500 dolardan başlayan kripto para birimi, üçüncü çeyrekte yüzde 43,5 değer kazandı.
Bitcoin, 2017'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 yükselmişti. Ethereum ise bu çeyrekte yüzde 71'e yaklaşan kazancıyla tarihindeki en güçlü üçüncü çeyrek performansına ilerliyor.
Bitcoin'de satış baskısı sınırlı kaldı
Bitcoin, cuma günü gerçekleşen büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vade sonunu önemli bir dalgalanma yaşamadan geride bıraktı. Spot işlemlerdeki hareketliliğin artması ve kâr satışlarının sınırlı kalması, fiyatların 84 bin dolar civarında dengelenmesini sağladı. Piyasalarda eylül ayının sonuna yaklaşılırken gözler Bitcoin'in üçüncü çeyreği hangi seviyeden tamamlayacağına çevrildi.
Michael Saylor'dan bankalara çağrı
Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına katılımı gündemdeki yerini korurken Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD bankalarının Bitcoin alanındaki faaliyetlerini genişletmesi gerektiğini belirtti. Bankaların Bitcoin saklama hizmeti sunmasını ve kripto para teminatlı krediler vermesini isteyen Saylor, mevcut sermaye yeterliliği kurallarının sektöre katılımı sınırlandırdığını savundu.
Saylor, uluslararası bankacılık standartları kapsamında en riskli kripto varlıklara uygulanan yüzde 1.250'lik risk ağırlığının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca bankaların müşterileri adına varlık saklaması, bu varlıklar karşılığında kredi vermesi ve kendi sermayeleriyle yatırım yapmasının farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bitget saldırısında milyonlarca dolarlık transfer
Kripto para piyasasında güvenlik endişeleri de devam ediyor. Bitget'e yönelik 387,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından çalınan varlıkların bir bölümü farklı cüzdanlara aktarıldı. CoinDesk'in haberine göre saldırgan, cumartesi gününe kadar üç cüzdanda bulunan çalıntı XRP'lerin yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmını transfer etti. İlk hesaplarda ise yaklaşık 75 milyon dolarlık varlık kaldı.
Ripple, XRP Ledger'ın teknik yapısı nedeniyle çalınan XRP'leri doğrudan donduramıyor. Ancak kripto para borsaları, söz konusu varlıkların aktarıldığı hesaplara kısıtlama uygulayabiliyor.
Bitget, koruma fonunun kayıpları karşıladığını ve müşteri bakiyelerinin etkilenmediğini açıkladı. Borsanın duyurduğu takvime göre Bitcoin çekimlerinin 28 Eylül'de, Ethereum çekimlerinin 29 Eylül'de ve USDT çekimlerinin 30 Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor.
Altcoinlerde karışık seyir
Kripto para piyasasının genelinde ise pazar günü karışık bir görünüm öne çıktı. Ethereum yüzde 0,66 yükselişle 2.704,21 dolara ulaşırken XRP yüzde 2,02 düşüşle 1,5190 dolara geriledi. Solana yüzde 0,49 artışla 121,11 dolardan, BNB ise yüzde 0,09 yükselişle 773,70 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 0,78, Dogecoin ise yüzde 1,19 değer kaybetti.