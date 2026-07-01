Bitcoin'de alarm zilleri! 21 ayın en düşük seviyesi görüldü
Bitcoin, yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesi ve en büyük kurumsal alıcılarından Strategy'ye ilişkin endişelerin artmasıyla 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve ABD dolarındaki güçlenme kripto varlıklar üzerinde baskıyı artırırken, ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden haziranda 4 milyar doları aşan çıkış yaşandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, küresel piyasalarda yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesi ve en büyük kurumsal alıcılarından birine ilişkin endişelerin artmasıyla 21 ayın en düşük seviyesine indi.
Kripto para, çarşamba günü Asya işlemlerinde yüzde 1,5'e varan düşüşle 57 bin 742 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin, 17 Eylül 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyesine inmiş oldu.
İlerleyen saatlerde ise kısmi bir toparlanma yaşayan Bitcoin, TSİ 08.30 itibarıyla 59 bin 199 dolar civarında dengelendi.
Fed beklentileri baskıyı artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin mesajlar, piyasalarda daha yüksek faiz beklentilerini güçlendirdi. Bu görünüm, getiri sağlamayan kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırırken yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.
Haziran ayında ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonlarından 4 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı. Bu rakam, söz konusu fonların iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek aylık çıkış oldu.
IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in "Fed faiz beklentilerindeki değişim ve güçlenen ABD dolarından kaynaklanan artan ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldığını" söyledi. Sycamore, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin "Fed'in şahin duruşunu güçlendirmesi halinde ek baskı yaratma potansiyeline sahip olduğunu" belirtti.
Strategy endişesi piyasayı etkiledi
Piyasadaki baskının bir diğer nedeni ise Michael Saylor'ın Strategy Inc.'te yaptığı finansman düzenlemesine ilişkin soru işaretleri oldu. Yatırımcılar, ilk aşamada hisse geri alımı ve daha güçlü nakit rezervi beklentisini olumlu karşılasa da daha sonra şirketin Bitcoin satma esnekliği kazanmasına odaklandı.
Bu durum, Bitcoin'in en büyük kurumsal alıcılarından biri olan Strategy'nin artık düzenli ve güçlü bir talep kaynağı olmayabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Şirketin kesintisiz Bitcoin birikimi yerine bilanço yönetimini önceliklendirebileceği ihtimali, piyasada temkinli havayı güçlendirdi.
Rekor seviyeden yüzde 50'den fazla uzaklaştı
Bitcoin, geçen yıl ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Kripto para ayrıca 200 haftalık hareketli ortalamasının da altına indi.
Piyasa uzmanlarına göre bu teknik seviye, uzun süreli bir ayı piyasasına işaret edebilecek önemli göstergeler arasında yer alıyor.
Fed cephesinden sıkı politika mesajları
Kevin Warsh, geçen ay Fed Başkanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, merkez bankasının yüksek enflasyona tolerans göstermeyeceği mesajını verdi. Bu açıklama, daha yüksek faiz beklentilerini desteklerken ABD dolarının da güç kazanmasına neden oldu.
Diğer Fed yetkililerinden de son dönemde daha sıkı para politikası ihtimaline yönelik açıklamalar geldi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.