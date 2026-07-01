Bitcoin'de alarm zilleri! 21 ayın en düşük seviyesi görüldü

Kripto para, çarşamba günü Asya işlemlerinde yüzde 1,5'e varan düşüşle 57 bin 742 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin, 17 Eylül 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyesine inmiş oldu.

İlerleyen saatlerde ise kısmi bir toparlanma yaşayan Bitcoin, TSİ 08.30 itibarıyla 59 bin 199 dolar civarında dengelendi.