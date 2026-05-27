Bitcoin'de alarm zilleri! 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybetti

Paylaşılan verilere göre son yedi ayda hareket eden Bitcoin arzının yaklaşık yarısı, Bitcoin'in 103 bin 600 doların üzerinde işlem gördüğü dönemde son kez hareket eden cüzdanlardan geldi. Yaklaşık 4,45 milyon Bitcoin'in bu süreçte el değiştirmiş olabileceği belirtilirken, mevcut fiyat bölgesi olan 77 bin dolar civarında yoğun bir arz birikimi oluştuğu kaydedildi.