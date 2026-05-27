Bitcoin'de alarm zilleri! 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybetti
Kripto para piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. Orta Doğu'daki çatışmaların derinleşmesi ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle Bitcoin sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kaybeden Bitcoin, kritik 75 bin dolar seviyesinin altını test etti. Piyasada hem jeopolitik riskler hem de artan satış baskısı endişe yaratırken, uzmanlar aşağı yönlü hareketlerde yeni destek seviyelerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.
Kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden güç kazanırken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 75 bin dolar seviyesinin altını test etti. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, kurumsal yatırımcı çıkışları ve piyasadaki arz baskısının yatırımcıların risk iştahını zayıflattığı değerlendiriliyor.
Verilere göre Bitcoin, 27 Mayıs sabahı Asya işlemlerinde kısa süreliğine 75 bin doların altına geriledikten sonra 75 bin 500 dolar civarında dengelendi. Daha önce 12 Mayıs'ta 82 bin dolara yaklaşan Bitcoin'in, kritik direnç seviyelerinde kalıcı olamaması dikkat çekti.
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları baskıladı
Kripto para piyasaları üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri olarak Orta Doğu'daki yeni askeri gelişmeler gösterildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki hedeflere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Söz konusu saldırıların, İran'ın geleneksel bankacılık sistemi dışında deniz taşımacılığı işlemlerini yürütmek amacıyla devreye aldığı ve Bitcoin tabanlı olduğu belirtilen "Hormuz Safe" adlı deniz sigortası sistemi sonrası gerçekleştiği ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC'ın ise platformun uluslararası yaptırımları ihlal edebileceği yönünde uyarıda bulunduğu kaydedildi.
İranlı yetkililerin saldırıların ardından misilleme mesajı verdiği aktarılırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonun yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklara yönelttiği ve kripto paralara olan ilgiyi azalttığı değerlendirildi.
İsrail-Lübnan hattındaki gelişmeler de etkili oldu
Piyasalarda İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes sürecinin bozulmasının ardından yükselen bölgesel gerilim de yakından takip edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyindeki operasyonların genişletilmesi talimatı verdiği belirtilirken, Nabatiye ve Bekaa Vadisi'ne yönelik hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Ayrıca İsrailli yetkililerin, Hizbullah'ın sınır hattındaki İHA faaliyetleri nedeniyle operasyonların Beyrut'a kadar genişletilmesini değerlendirdiği aktarıldı.
Petrol fiyatlarında görülen yükselişin de ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası yeniden enflasyon endişelerini artırdığı ifade edildi. Uzmanlar, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Arz baskısı yükselişleri sınırlıyor
Uzmanlar, piyasadaki geri çekilmede eski Bitcoin yatırımcılarının satışlarının da etkili olduğuna dikkat çekti. Son aylarda piyasaya yeniden giren yüksek miktardaki Bitcoin arzının, fiyatların yükselişini sınırladığı ifade edildi.
Paylaşılan verilere göre son yedi ayda hareket eden Bitcoin arzının yaklaşık yarısı, Bitcoin'in 103 bin 600 doların üzerinde işlem gördüğü dönemde son kez hareket eden cüzdanlardan geldi. Yaklaşık 4,45 milyon Bitcoin'in bu süreçte el değiştirmiş olabileceği belirtilirken, mevcut fiyat bölgesi olan 77 bin dolar civarında yoğun bir arz birikimi oluştuğu kaydedildi.
Ayrıca son dönemde piyasaya dönen Bitcoin'lerin önemli bölümünün daha düşük maliyetle alım yapan eski yatırımcılardan geldiği, bunun da kâr realizasyonlarını artırdığı belirtildi. Uzmanlar, piyasada hâlâ "emilmesi gereken büyük miktarda arz" bulunduğunu ve bu durumun yukarı yönlü hareketleri zorlaştırdığını ifade etti.
ETF çıkışları ve teknik seviyeler izleniyor
Kurumsal yatırımcı tarafında spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışların sürmesi de dikkat çekti. Piyasada büyük ölçekli işlemlerin artmasının, bazı kurumsal yatırımcıların risk azaltmaya başladığına işaret edebileceği değerlendiriliyor.
Piyasalarda yatırımcı duyarlılığının yeniden "korku" bölgesine geçtiği belirtilirken, teknik görünümde Bitcoin'in günlük grafikte 80 bin 100 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ettiği ifade edildi. Uzmanlar, 77 bin-78 bin dolar bandının güçlü direnç bölgesi olmaya devam ettiğini belirtti.
Aşağı yönlü hareketlerde 73 bin 700 dolar seviyesinin kritik destek olarak öne çıktığı, bu seviyenin kırılması halinde 68 bin 700 dolar ve 64 bin 300 dolar bölgelerinin yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi. Yukarı yönlü güçlü bir toparlanma için ise Bitcoin'in 82 bin-84 bin 500 dolar bandını aşması gerektiği değerlendiriliyor.