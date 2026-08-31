Bitcoin'de bir saatte sert düşüş: 200 milyon dolar silindi

Bitcoin, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla yeni haftaya sert düşüşle başladı. Pazar akşamı 79 bin doların üzerine çıkan kripto para, yaklaşık bir saat içinde 77 bin doların altına geriledi. Piyasa genelindeki ani satış dalgası, ilk bir saatte 200 milyon doları aşan pozisyon tasfiyesine neden oldu.