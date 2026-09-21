Bitcoin’de büyük hareketin sinyali mi? Hedef seviyeler belli oldu

Teknik görünümde 82 bin 178 dolar Bitcoin için önemli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Kripto para, bu seviyeyi aşmakta zorlanırken aşağıda 78 bin 478 dolar seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor.

Fiyatın iki kritik seviye arasında hareket etmesi, piyasada alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.