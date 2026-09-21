Bitcoin’de büyük hareketin sinyali mi? Hedef seviyeler belli oldu
Bitcoin 78 bin dolar desteği ile 82 bin dolar direnci arasında yön arıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ederken, zayıflayan momentum sert fiyat hareketi riskini artırıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasının en yüksek piyasa değerine sahip varlığı Bitcoin'de yatırımcıların gözü kritik teknik seviyelere çevrildi. Bitcoin, 5 saatlik grafikte 78 bin dolar seviyesindeki destek ile 82 bin doların üzerindeki direnç arasında sıkışırken, teknik göstergeler piyasada sert hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Teknik görünümde 82 bin 178 dolar Bitcoin için önemli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Kripto para, bu seviyeyi aşmakta zorlanırken aşağıda 78 bin 478 dolar seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor.
Fiyatın iki kritik seviye arasında hareket etmesi, piyasada alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.
Yükseliş eğilimi sürüyor ancak momentum zayıflıyor
Bitcoin fiyatının önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalması ana eğilimin yukarı yönlü olduğunu gösterirken, momentum göstergelerinde güç kaybı dikkat çekiyor.
Ichimoku Bulutu ve SuperTrend göstergeleri, 78 bin 478 ile 79 bin 761 dolar arasındaki bölgenin teknik açıdan destek oluşturduğuna işaret ediyor.
MACD göstergesi ise alıcıların momentum kaybetmeye başladığına yönelik sinyal veriyor. RSI'ın 65,8 seviyesinde bulunması da Bitcoin'in henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığını ancak bu bölgeye yaklaştığını gösteriyor.
Bitcoin'de bu seviyelere dikkat
Teknik analizde 81 bin 32 dolar civarında oluşan Doji formasyonu da piyasadaki kararsızlığı ortaya koyuyor. Alıcılar ile satıcıların birbirine yakın güçte olduğuna işaret eden görünüm, mevcut sakinliğin ardından volatilitenin artabileceği beklentisini beraberinde getiriyor.
79 bin 263 ile 81 bin 500 dolar arasındaki bölge ise yanlış kırılmaların yaşanabileceği yüksek riskli alan olarak değerlendiriliyor.
Bitcoin'in 82 bin 178 dolar direncini aşması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanması açısından önemli bir teknik eşik geride bırakılmış olacak. Buna karşılık 78 bin 478 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması mevcut yükseliş görünümünü zayıflatabilir.
Hacim verisinin bulunmaması nedeniyle olası kırılmaların teyidi açısından fiyat kapanışları ve teknik göstergeler yakından takip ediliyor.