Bitcoin'de büyük kırılma kapıda! Masada iki ihtimal var

Bitcoin'in 2018 ve 2022 ayı piyasalarında görülen temmuz toparlanmalarına benzer bir performans sergilemesi halinde fiyatın 70 bin ile 72 bin 500 dolar aralığına yükselmesi mümkün görülüyor.

2020 benzeri daha güçlü bir temmuz rallisi ise 75 bin dolar hedefini gündeme taşıyabilir.