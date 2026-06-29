Bitcoin'de büyük kırılma kapıda! Masada iki ihtimal var
Bitcoin, haziran ayında yaklaşık yüzde 18,5 değer kaybederek 2022 ortasından bu yana en sert aylık düşüşlerinden birine hazırlanırken, 60 bin dolar seviyesini korumakta zorlanıyor. Buna karşın likidite haritasında 67 bin 600 dolar civarında yoğunlaşan kısa pozisyon tasfiye seviyeleri ve Bitcoin'in tarihsel temmuz performansı toparlanma ihtimalini gündeme taşıyor. Analistler, 75 bin dolar senaryosunun masada olabileceğini belirtirken, teknik görünümde 55 bin dolara doğru düşüş riski de izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, haziran ayında yaklaşık yüzde 18,5 değer kaybederek 2022 ortasından bu yana en sert aylık düşüşlerinden birine hazırlanıyor.
Fiyatın psikolojik destek olarak izlenen 60 bin dolar seviyesini korumakta zorlanması, piyasada temmuz ayına ilişkin yön arayışını öne çıkardı.
Analistler, Bitcoin'de satış baskısının yeni ayda devam edip etmeyeceğini izlerken, bazı teknik ve tarihsel veriler toparlanma ihtimaline işaret ediyor.
Likidite haritasında 67 bin 600 dolar öne çıkıyor
Bitcoin'in likidite haritası, mevcut fiyatın üzerinde yoğunlaşan kısa pozisyon tasfiye seviyelerine dikkat çekiyor. Binance BTC/USDT tasfiye ısı haritasına göre en güçlü likidite kümelerinden biri 67 bin 645 dolar civarında bulunuyor.
Söz konusu bölgede yaklaşık 247,39 milyon dolarlık tasfiye kaldıracı ve yaklaşık 2,26 milyar dolarlık kümülatif kısa pozisyon tasfiye kaldıracı olduğu belirtiliyor.
Piyasalarda bu tür seviyeler genellikle "mıknatıs bölgeleri" olarak adlandırılıyor.
Kaldıraçlı pozisyonların belirli bir fiyat aralığında yoğunlaşması, tasfiyelerin tetiklenmesi halinde fiyat hareketini o bölgeye doğru hızlandırabiliyor.
Bitcoin'in 60 bin dolar civarındaki mevcut seviyesinden toparlanarak 67 bin 600 dolara yaklaşması halinde, kısa pozisyon açan yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.
Kısa pozisyonların kapanması için Bitcoin geri alımı gerektiğinden, bu durum yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
75 bin dolar ihtimali gündemde
Analistlere göre temmuz ayı Bitcoin için "yükseliş ayı" olabilir. BTC fiyatının gelecek ay 75 bin dolara doğru hareket edebileceği öngörülüyor.
Bu beklentide, mevcut fiyatın üzerinde biriken likidite seviyelerinin yanı sıra Bitcoin'in geçmiş temmuz performansı da etkili oluyor.
Bitcoin temmuzda tarihsel olarak güçlü seyrediyor
CoinGlass verilerine göre Bitcoin, temmuz aylarında ortalama yüzde 7,6 getiri sağladı.
Bu performans, ortalama yüzde 1,40 düşüş görülen haziran ayının ardından temmuzu Bitcoin için daha güçlü aylardan biri haline getiriyor.
Bu eğilim, ayı piyasası dönemlerinde de görüldü. Bitcoin, Temmuz 2018'de yüzde 20,96, Temmuz 2022'de ise yüzde 16,8 yükseldi.
Daha yakın dönemde ise Temmuz 2024'te yüzde 2,95, Temmuz 2025'te yüzde 8,13 değer kazandı.
Tarihsel ortalamalar hangi seviyeleri işaret ediyor?
Bitcoin'in 60 bin dolar civarında işlem gördüğü dikkate alındığında, temmuz ayı tarihsel ortalaması olan yüzde 7,6'lık artış fiyatı yaklaşık 64 bin 500 dolara taşıyabilir.
Ara seçim yılı ortalaması olan yüzde 10,3'lük getiri ise yaklaşık 66 bin 100 dolar seviyesine işaret ediyor.
Bitcoin'in 2018 ve 2022 ayı piyasalarında görülen temmuz toparlanmalarına benzer bir performans sergilemesi halinde fiyatın 70 bin ile 72 bin 500 dolar aralığına yükselmesi mümkün görülüyor.
2020 benzeri daha güçlü bir temmuz rallisi ise 75 bin dolar hedefini gündeme taşıyabilir.
Teknik görünümde aşağı yönlü risk sürüyor
Buna karşın Bitcoin'in 62 bin 445 dolar civarındaki 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında kalması, temmuz ayında düşüş riskinin devam ettiğine işaret ediyor.
Benzer şekilde uzun vadeli hareketli ortalama desteğinin kaybedilmesi, 2022 ayı piyasasında daha derin kayıpların öncesinde görülmüştü. O dönemde Bitcoin, dip oluşturmadan önce gerilemesini sürdürmüştü.
Teknik görünümde ayı bayrağı formasyonunun aşağı yönlü kırılması da yakından izleniyor.
Bitcoin'in 200 günlük basit hareketli ortalamayı kısa sürede yeniden kazanamaması halinde fiyatın temmuz ayında 55 bin dolara doğru gerileme ihtimalinin artabileceği değerlendiriliyor.