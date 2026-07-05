Bitcoin'de dip görüldü mü? Büyük yatırımcılar hâlâ temkinli
Bitcoin, haziran ayında sert baskı altında kalarak 58 bin dolara kadar geriledi ve ayı son iki yılın en zayıf seviyelerine yakın tamamladı. Spot Bitcoin ETF'lerinden 6 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 8,9 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, yalnızca hazirandaki çıkış 4,51 milyar doları buldu. Bireysel yatırımcılar alıma yönelirken büyük cüzdanların pozisyon azaltması, piyasada dip seviyeye ilişkin soru işaretlerini artırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, haziran ayını zayıf bir görünümle tamamladı.
30 Haziran'da 58 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, ay kapanışını yaklaşık son iki yılın en düşük seviyelerine yakın yaptı.
Aynı dönemde spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışların devam etmesi, kripto piyasasında baskının sürdüğüne işaret etti.
Haziran ayındaki hareket, tek bir sert satış dalgasından çok sermayenin kripto varlıklardan yapay zeka hisselerine yönelmesi ve büyük yatırımcıların temkinli duruşunu korumasıyla şekillendi.
Bitcoin 5 Temmuz günü şu sıralarda ise 62 bin 773 dolar civarında işlem görüyor.
Bireysel yatırımcı alırken büyük cüzdanlar pozisyon azalttı
Haziran ayında bireysel yatırımcılar ile büyük yatırımcıların davranışları arasındaki ayrışmanın belirginleştiği görüldü. Ayın son iki haftasında 0,01 BTC'den az varlığa sahip cüzdanların Bitcoin birikimlerini artırdığı, buna karşılık 10 ila 10 bin BTC arasında varlık bulunduran cüzdanların pozisyonlarını azalttığı aktarıldı.
Bu tablo, büyük yatırımcıların Bitcoin'de henüz dip seviyenin oluştuğuna tam olarak inanmadığını ortaya koyuyor.
ETF'lerde çıkışlar hız kesmedi
Bitcoin üzerindeki baskının önemli kaynaklarından biri de spot Bitcoin ETF'lerindeki çıkışlar oldu. Üst üste girişlerin görüldüğü son tarih olan 6 Mayıs'tan bu yana spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 8,9 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Yalnızca haziran ayında fonlardan 4,51 milyar dolar çıkış kaydedildi. Bu rakam, spot Bitcoin ETF'leri için piyasaya sürüldüklerinden bu yana en zayıf aylık performansa işaret etti.
Çıkışların psikolojik açıdan önemli görülen 10 milyar dolar eşiğine yaklaşması, uzun süren düşüşün ardından zayıf yatırımcıların piyasadan çekildiği bir teslimiyet sürecine de işaret edebileceği değerlendiriliyor.
Strategy hisselerindeki düşüş belirsizliği artırdı
Strategy ve şirketin imtiyazlı hisselerindeki değer kaybı da piyasadaki belirsizliği artıran unsurlar arasında yer aldı. Haziran ayında söz konusu hisselerin nominal değerinin belirgin şekilde altına indiği ve bir ara 70 dolar seviyelerine gerilediği aktarıldı.
Bitcoin fiyatlarının aynı dönemde zayıf seyretmesi, şirketin finansal modeline ilişkin soru işaretlerini de artırdı.
Saylor'dan likidite hamlesi
Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise likiditeyi güçlendirmek ve şirketin imtiyazlı hisse yükümlülüklerini desteklemek amacıyla Dijital Kredi Sermayesi Çerçevesi'ni devreye aldıklarını açıkladı.
Saylor, şirketin kısa süre önce gerçekleştirdiği 32 BTC'lik satışı da savundu. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki Strategy'nin bu yıl yaklaşık 175 bin BTC satın aldığını belirten Saylor, kişisel Bitcoin varlıklarından satış yapmadığını ifade etti.