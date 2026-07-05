Bitcoin'de dip görüldü mü? Büyük yatırımcılar hâlâ temkinli

ETF'lerde çıkışlar hız kesmedi

Bitcoin üzerindeki baskının önemli kaynaklarından biri de spot Bitcoin ETF'lerindeki çıkışlar oldu. Üst üste girişlerin görüldüğü son tarih olan 6 Mayıs'tan bu yana spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 8,9 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.