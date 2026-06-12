Bitcoin'de dipten dönüş başladı mı? Analistler iki seviyeye dikkat çekti
Kripto para piyasasında sert satışların ardından Bitcoin yeniden toparlanma sinyali verdi. Hafta sonunda 59 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, dip alımlarının etkisiyle 63 bin doların üzerine çıktı. Analistler, son düşüşte yatırımcıların SpaceX halka arzı öncesinde nakit ihtiyacını karşılamak için satış yapmış olabileceğini belirtirken, piyasada kritik seviyeler takip ediliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert satışların ardından toparlanma hareketi görüldü.
Bitcoin, hafta sonunda 59 bin 90 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçerek 63 bin 450 dolar seviyesine çıktı.
Dünyanın en büyük kripto parası şu sıralarda ise 62 bin 998 dolar civarında işlem görüyor.
Bitcoin'de toparlanma başladı
Tarihi zirvesinden uzaklaşarak baskı altında kalan Bitcoin, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve düşük seviyelerden gelen alımlarla yeniden güç kazandı.
Haziran ayının başından bu yana yaşanan satış dalgasında, Bitcoin ile altın fiyatları arasındaki güçlü korelasyon da dikkat çekti.
Düşüşte SpaceX etkisi iddiası
Piyasa analisti David Scutt, Bitcoin'deki gerilemenin yatırımcıların SpaceX halka arzı öncesinde nakit oluşturmak amacıyla bazı varlıklarını satmasından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.
Scutt, konuya ilişkin açıklamasında "Likidite Bitcoin satılarak sağlandıysa, ortalık yatıştıktan sonra bu sermayenin bir kısmı hızla geri dönebilir" ifadelerini kullandı.
Bitcoin'de 64 bin dolar seviyesini takip ettiğini belirten Scutt, bu seviyenin aşılmasının yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini ifade etti.
Analist, 61 bin doların altındaki bir hareketin ise satış baskısını yeniden artırabileceğine dikkat çekti.
Bitcoin için kritik seviyeler izleniyor
Piyasalarda toparlanmaya rağmen kısa vadeli görünüme ilişkin risklerin devam ettiği belirtiliyor.
Analistlere göre Bitcoin'in hareketli ortalamaların altında kalması, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Teknik göstergeler, fiyatın yeniden 59 bin 100 dolar seviyesini test etme ihtimalinin bulunduğuna işaret ederken, bu seviyenin altındaki hareketlerin kripto piyasasında baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.