Bitcoin’de kritik eşik: Gözler yeni FED başkanında, hedef yeniden 100 bin dolar
Bitcoin 77 bin dolar seviyesinin üzerine yeniden çıkarken, piyasaların odağı yeni FED Başkanı Kevin Rush’a çevrildi. Uzmanlara göre faiz politikası ve ETF talebi, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşmasında belirleyici olabilir.
Bitcoin, son günlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti. 20 Mayıs 2026 itibarıyla Bitcoin 77 bin dolar seviyesini aşarken günlük yükseliş yüzde 0,25 olarak kaydedildi.
Piyasalarda yatırımcılar özellikle ABD Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliğinin etkilerini yakından takip ediyor.
Ayın başında 80 bin doların üzerinde kalmaya çalışan Bitcoin, kısa süreliğine 83 bin doları da test etmişti.
Ancak FED başkanlığına ilişkin belirsizlikler ve faiz endişeleri nedeniyle ay ortasında sert satış baskısı oluştu.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesinin ardından göreve Kevin Rush getirildi.
Başkan Donald Trump’ın desteklediği Rush, Senato oylamasında 54 “evet” oyuyla yeni FED Başkanı oldu.
Kevin Rush’ın göreve gelişiyle birlikte piyasalarda faiz indirimi tartışmaları yeniden hız kazandı.
Uzmanlara göre yatırımcıların en büyük sorusu: “FED faizleri hızlı düşürecek mi?” Bu belirsizlik sadece Bitcoin’i değil, tüm kripto para piyasasını etkiliyor.
Kripto piyasasında birçok yatırımcı ise Kevin Rush’ın geçmiş açıklamaları nedeniyle iyimserliğini koruyor.
Rush’ın daha önce Bitcoin için: “Gençler için yeni altın” ifadelerini kullandığı ve blockchain teknolojisine olumlu baktığı belirtiliyor.
Piyasadaki yükselişin bir diğer önemli nedeni ise Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü yatırımcı ilgisi oldu.
Büyük fonların ve kurumsal yatırımcıların ETF’ler aracılığıyla Bitcoin alımlarını sürdürmesi fiyatları yukarı taşıyan en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki hareketlilik, savaş riskleri ve küresel ticaret gerilimleri de Bitcoin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesi, kripto paralara olan ilgiyi canlı tutuyor.
Analistler, Bitcoin’in 77 bin doların üzerinde kalmasının teknik açıdan önemli olduğunu belirtiyor.
Bu seviyenin korunması halinde fiyatın yeniden; 80 bin dolar, 85 bin dolar, 90 bin dolar bandına hareket edebileceği ifade ediliyor.
Bazı piyasa uzmanları ise yıl sonu için 100 bin dolar tahminini koruyor. Özellikle FED’den gelecek olumlu mesajlar ve enflasyonda düşüş yaşanması halinde Bitcoin’in psikolojik 100 bin dolar sınırını aşabileceği değerlendiriliyor.