Bitcoin'de kritik iki senaryo: 45 bine mi inecek, 100 bine mi koşacak?
Bitcoin 70 bin dolar sınırında dalgalanırken piyasada yön arayışı sürüyor. Jeopolitik riskler, ETF akışlarındaki değişim ve faiz belirsizliklerinin baskısı altında işlem gören kripto devi son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Yatırımcısını tetikte tutan kripto parada analistler iki zıt senaryoyu tartışıyor. Kısa vadede 45 bin dolara uzanabilecek bir düzeltme olasılığı olasılıklar arasında tutulurken uzun vadede ise arzın daralmasını sağlayacak halving süreci ve toparlanan risk iştahıyla 100 bin dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, haftanın son işlem gününde 70 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor.
Son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden Bitcoin, an itibarıyla 70 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler; küresel jeopolitik gerilimler, ETF akışlarındaki değişimler ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizliklerin fiyat baskılanmasında temel rol oynadığını belirtiyor.
Piyasada farklı senaryolar tartışılıyor.
Karamsar cephe fiyatların 45 bin dolara kadar geri çekilebileceğini savunurken, iyimser tarafta 100 bin dolarlık yeni bir ralli beklentisi korunuyor.
45 bin dolar senaryosu mümkün mü?
Bitcoin’in mevcut seviyelerinden 45 bin dolara gerilemesi, yaklaşık yüzde 35’lik bir değer kaybı anlamına geliyor.
Kripto varlıkların tarihsel döngüleri incelendiğinde, bu ölçekteki düzeltmelerin "ihtimal dışı" olmadığı görülüyor.
Özellikle Ekim 2025’te yaklaşık 126 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin’in tarihsel fiyat hareketleri, yeni bir düzeltme ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.
Bununla birlikte uzun süreli ve kesintisiz düşüşlerin genellikle yeni olumsuz gelişmelerle tetiklendiği ifade ediliyor.
Uzmanlar, Orta Doğu’daki olası çatışma risklerinin veya ABD’den gelecek zayıf ekonomik verilerin fiyatları baskılayabileceğine dikkat çekiyor.
100 bin dolar ihtimali neden masada?
Bitcoin’in uzun vadeli değer artışının temelinde arz mekanizması yer alıyor ve bu mekanizma piyasa duyarlılığından bağımsız işliyor.
Bir sonraki “halving” sürecinin 2028 başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte blok başına üretilen Bitcoin miktarı yarıya inecek ve yeni arz kalıcı olarak azalacak.
Bu durum, üretimin zorlaşması nedeniyle yatırımcıları mevcut fiyatlardan alım yapmaya teşvik eden temel unsurlardan biri olarak görülüyor.
Ancak fiyatın ne zaman yükseleceği kesin değil. Risk iştahının yeniden artması ve yatırımcı güveninin toparlanması birkaç çeyrek sürebilir.
Öte yandan, son aylardaki aşırı kötümserliğin abartılı olduğu kanaatine varılması durumunda fiyatların birkaç ay içinde yeniden 100 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.
Mevcut koşullarda büyük küresel veya ekonomik şoklar yaşanmadığı sürece Bitcoin’in 45 bin dolara gerilemesinden ziyade yeniden yükseliş eğilimine girmesinin daha olası olduğu ifade ediliyor.
Bu nedenle bazı yatırımcılar Bitcoin fiyatlarının görece düşük olduğu mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini düşünüyor.
Ancak uzmanlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade yatırımcıların uzun vadeli stratejilerine odaklanmasının daha sağlıklı olacağını vurguluyor.