Bitcoin'de kritik iki senaryo: 45 bine mi inecek, 100 bine mi koşacak?

Bir sonraki “halving” sürecinin 2028 başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte blok başına üretilen Bitcoin miktarı yarıya inecek ve yeni arz kalıcı olarak azalacak.

Bu durum, üretimin zorlaşması nedeniyle yatırımcıları mevcut fiyatlardan alım yapmaya teşvik eden temel unsurlardan biri olarak görülüyor.