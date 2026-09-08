Bitcoin'de kritik sınav: Bu eşik aşılırsa hedef 100 bin dolar

Bunun için fiyatın kısa vadede hareket ettiği aşağı eğimli bandın üst sınırı üzerinde bir saatlik kapanış yapması izleniyor. İşlem hacminin de artması, yükselişi destekleyen ek bir işaret olabilir. Analizde 79 bin 500 doların yeniden kazanılması da alıcıların güçlendiğini gösterebilecek seviyeler arasında sayılıyor.