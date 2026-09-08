Bitcoin'de kritik sınav: Bu eşik aşılırsa hedef 100 bin dolar
Bitcoin, geçen haftaki yükselişin ardından 78 bin dolar civarına gerilerken 100 bin dolar senaryosu için kritik seviyeler izleniyor. Teknik değerlendirmeye göre 85 bin doların aşılıp üzerinde kalıcılık sağlanması yükselişin önünü açabilir; 75 bin doların altına inilmesi ise kayıpları artırabilir.
Bitcoin, geçen hafta yaklaşık 82 bin 400 dolara ulaşmasının ardından 78 bin dolar civarında hareket ediyor. Teknik değerlendirmede, yükselişin devamı için 85 bin doların aşılması önem taşırken bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100 bin dolar ihtimalinin güçlenebileceği belirtiliyor.
60 bin dolardan başlayan yükseliş sürecinde 65 bin-65 bin 50 dolar aralığındaki engelin aşılması, fiyatın önce 70 bin dolara, ardından 80 bin doların üzerine çıkmasını destekledi. Son günlerde ise bu hızlı artışın yerini daha sınırlı fiyat hareketleri aldı.
Yükselişin devamı için hangi seviyeler izleniyor?
Analize göre Bitcoin'in 85 bin doları güçlü biçimde aşması, önce 89 bin dolara, ardından psikolojik öneme sahip 100 bin dolara doğru hareketin önünü açabilir. Ancak bu senaryonun güçlenmesi için fiyatın söz konusu eşiği geçmesinin ardından üzerinde tutunması gerekiyor.
Grafikteki son görünüm, güçlü yükselişten sonra yaşanan kontrollü bir geri çekilmeyi yansıtıyor. Teknik analizde boğa bayrağı olarak adlandırılan ve yükselişin devam edebileceğine işaret eden bu yapı, henüz doğrulanmış değil.
Bunun için fiyatın kısa vadede hareket ettiği aşağı eğimli bandın üst sınırı üzerinde bir saatlik kapanış yapması izleniyor. İşlem hacminin de artması, yükselişi destekleyen ek bir işaret olabilir. Analizde 79 bin 500 doların yeniden kazanılması da alıcıların güçlendiğini gösterebilecek seviyeler arasında sayılıyor.
75 bin doların altı düşüş riskini artırabilir
Yukarı yönlü beklentinin korunmasında 75 bin dolar desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi, toparlanma görünümünü zayıflatarak kayıpların büyümesi riskini artırabilir.
Daha aşağıda ise 67 bin-70 bin dolar bölgesi kritik destek alanı olarak gösteriliyor. Fiyatın 70 bin doların altında kalıcı hale gelmesi, mevcut yükseliş senaryosunun geçerliliğini yitirmesine yol açabilir.
16 yıldır hareket etmeyen 600 Bitcoin transfer edildi
Fiyat beklentilerinin yanı sıra, uzun süredir işlem yapılmayan adreslerdeki hareketlilik de dikkat çekti. 16 yılı aşkın süredir hareketsiz olan 12 adresten, toplam değeri yaklaşık 48 milyon dolar olan 600 Bitcoin transfer edildi.
Bu Bitcoin'lerin, ağdaki işlemlerin kaydedildiği 12 ayrı bloğun madencilik ödüllerinden geldiği belirlendi. Transferler, varlıkların Bitcoin'in takma ad kullanan yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak blokzincir işlemlerini inceleyen araştırmacılar, adresleri Nakamoto ile ilişkilendiren herhangi bir kanıta ulaşamadı.
Whale Alert, Bitcoin'lerin kaynağını Mart 2010'a kadar izledi
Whale Alert'in incelemesine göre 12 ödülün tamamı, Mart 2010'da çıkarılan bloklardan geliyor. O dönemde madencilere blok başına 50 Bitcoin ödül veriliyordu. Dört kez yarıya indirilen bu tutar, son olarak Nisan 2024'te 6,25 Bitcoin'den 3,125 Bitcoin'e düştü.
Platform, pazar günü X üzerinden yaptığı açıklamada daha önce incelediği yedi ödülün Nakamoto tarafından çıkarılmadığını belirlediği bloklara ait olduğunu bildirmişti. Araştırmasını 12 ödülün tamamına genişleten Whale Alert, bu blokların hiçbirinin Satoshi ile bağlantısının kurulamadığını açıkladı.