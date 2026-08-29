Bitcoin’de ralli kısa sürdü: Tek konuşmayla dengeler değişti
Geçen hafta son yılların en güçlü yükselişlerinden birine imza atan Bitcoin’de hava değişti. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajlar doları güçlendirirken kripto para piyasasında satışları hızlandırdı. Faiz beklentilerindeki keskin değişim altcoinleri de aşağı çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki açıklamalarının ardından yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.
Gün içerisinde 81 bin 330 dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra kazançlarını geri vererek yüzde 3,4 düşüşle 77 bin 494 dolar seviyesine indi. Kripto para birimi, önceki hafta kaydettiği yüzde 22,2’lik sıçramanın ardından ivme kaybetti.
Eylülde faiz artışı ihtimali güçlendi
Warsh, konuşmasında ABD’de enflasyonun temel eğilimlerinin "anlamlı ölçüde iyileşmediğini" söyledi. Fed’in fiyat istikrarını sağlamaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Warsh, iş gücü piyasasının ise tam istihdamla uyumlu göründüğünü belirtti.
Warsh, "Şu an itibarıyla iş gücü piyasasının tam istihdamla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ancak görevimizin fiyat istikrarı tarafındaki rakamlar daha kaygı verici" dedi.
Piyasalar açıklamaları şahin olarak değerlendirirken Fed’in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler hızla yükseldi. CME FedWatch verilerine göre bir gün önce yaklaşık yüzde 35 olan faiz artırımı ihtimali yüzde 59’un üzerine çıktı.
Beklentilerdeki değişimin ardından dolar endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Doların güçlenmesi, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerindeki satış baskısını artırdı.
Geçen haftaki rallinin ardından kâr satışları geldi
Bitcoin, bir önceki hafta yüzde 22,2 yükselerek üç yılı aşkın sürenin en güçlü haftalık performansını kaydetmişti. Bu yükselişte ABD’deki olumlu düzenleyici gelişmeler, kurumsal yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesi ve kamu borcuna ilişkin endişeler etkili olmuştu.
ABD’nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşması, yatırımcıların itibari para birimlerinin değer kaybetme ihtimaline karşı altın ve kripto para gibi alternatif varlıklara yönelmesini sağlamıştı. Ancak Warsh’ın faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret eden mesajları, piyasadaki görünümü tersine çevirdi.
Altcoinlerde kayıp büyüdü
Bitcoin’deki gerileme kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 2,9 düşüşle 2 bin 431 dolara, XRP ise yüzde 4,7 kayıpla işlem gördü.
BNB yüzde 3, Solana yüzde 4,4 ve Cardano yüzde 5,7 değer kaybetti. Dogecoin’deki düşüş yüzde 4,2 olurken TRUMP, piyasadan pozitif ayrışarak yüzde 1,7 yükseldi.