Bitcoin’de ralli kısa sürdü: Tek konuşmayla dengeler değişti

ABD’nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşması, yatırımcıların itibari para birimlerinin değer kaybetme ihtimaline karşı altın ve kripto para gibi alternatif varlıklara yönelmesini sağlamıştı. Ancak Warsh’ın faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret eden mesajları, piyasadaki görünümü tersine çevirdi.