Bitcoin'de sert dönüş: 81 bin dolar aşıldı
Hafta içinde 75 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, kısa pozisyonlardaki tasfiyeler ve spot talebin güçlenmesiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin 81 bin doları görürken altcoinlerde de sert yükselişler yaşandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasında hafta içindeki sert satışların ardından yön yeniden yukarı döndü. Bitcoin, kısa pozisyonlarda yaşanan yoğun tasfiyelerin ve spot piyasada artan talebin etkisiyle 81 bin doların üzerine çıktı.
Bitcoin 81 bin dolara kadar yükselerek 7 Eylül'den bu yana ilk kez 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bir gün önce 76 bin 400 dolar civarında işlem gören Bitcoin, 81 bin 309 dolar seviyesinde bulunurken günlük değer kazancı yüzde 5,62'ye ulaştı.
Faiz kararları Bitcoin'i baskılamıştı
Kripto para piyasası hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararlarının baskısı altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından Japonya Merkez Bankası (BOJ) da 25 baz puanlık faiz artışına gitti.
BOJ'un politika faizini yüzde 1,25'e yükseltmesiyle Japonya'da faizler 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Söz konusu gelişmelerin ardından Bitcoin 75-76 bin dolar bandına kadar çekildi. Ancak BOJ kararının ardından beklenen satışların gelmemesi ve spot piyasadaki talebin güçlenmesiyle kripto para piyasasında hızlı bir toparlanma başladı.
ETF'lere 159 milyon dolarlık giriş
ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine 17 Eylül'de yaklaşık 159 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Spot talebindeki artış Bitcoin fiyatının toparlanmasına destek verdi.
Yükselişi hızlandıran gelişme ise kısa pozisyonlarda yaşanan tasfiyeler oldu.
Kripto para piyasasında yaklaşık 192 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon yalnızca bir saat içinde tasfiye edildi. Tasfiyelerin 183 milyon dolardan fazlasını fiyatların düşeceği beklentisiyle açılan kısa pozisyonlar oluşturdu.
Bitcoin'deki kısa pozisyonlarda gerçekleşen tasfiyelerin büyüklüğü ise yaklaşık 119 milyon dolara ulaştı.
ABD'deki düzenleme belirsizliği sürüyor
Fiyatlardaki yükselişe rağmen ABD'deki kripto para düzenlemelerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. ABD Senatosu'nun CLARITY Act'in ilerlemesini sağlayamaması hafta içinde kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturmuştu.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ise Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne kripto para piyasasına ilişkin yeni bir öneri sundu. Önerinin ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da belirli koşulları karşılayan platformların bazı tokenize hisse senetlerinde zincir üstü işlem sunabilmesine yönelik beş yıllık inovasyon muafiyeti getirdi.
CFTC ayrıca bazı yazılım sağlayıcılarının, belirli kısıtlamalara tabi olmak şartıyla, aracı kurum olarak kaydolmadan kullanıcıları düzenlemeye tabi türev piyasalarına bağlamasına yönelik kolaylık sağladı.
Bitcoin için hangi seviyeler takip ediliyor?
Bitcoin'deki hızlı toparlanmanın ardından piyasalardaki beklentiler de yeniden yukarı yöneldi. Myriad'da işlem yapan katılımcılar, Bitcoin'in 55 bin dolara gerilemeden önce 84 bin dolara ulaşma ihtimalini yüzde 84 olarak fiyatladı.
Daha yüksek seviyelerde ise beklentilerin zayıfladığı görüldü. Polymarket'te Bitcoin'in yıl sonuna kadar 90 bin dolara ulaşma ihtimali yüzde 59, 100 bin dolara ulaşma ihtimali ise yüzde 25 olarak fiyatlandı.
Aşağı yönlü riskler de tamamen ortadan kalkmış değil. Aynı platformda Bitcoin'in yıl sonundan önce 70 bin doları görme ihtimali yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.
Altcoinlerde yükseliş hızlandı
Bitcoin'deki yükseliş altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum yüzde 6,37 değer kazanarak 2 bin 619,81 dolara, XRP ise yüzde 8,97 yükselişle 1,4238 dolara çıktı
Solana yüzde 10,54'lük artışla 113,57 dolara yükselirken BNB yüzde 1,78 değer kazanarak 762 dolara ulaştı.
Cardano yüzde 8,93, Dogecoin yüzde 6,62 ve Shiba Inu yüzde 3,98 yükseldi. TRUMP ise günü yatay seyirle tamamladı.