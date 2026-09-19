Bitcoin'de sert dönüş: 81 bin dolar aşıldı

Bitcoin 81 bin dolara kadar yükselerek 7 Eylül'den bu yana ilk kez 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bir gün önce 76 bin 400 dolar civarında işlem gören Bitcoin, 81 bin 309 dolar seviyesinde bulunurken günlük değer kazancı yüzde 5,62'ye ulaştı.