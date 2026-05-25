Bitcoin'de sert geri dönüş: Gözler yeni yükselişte
Kripto piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. Hafta sonu sert satışlarla 74 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, kritik eşikten dönerek yeniden 77 bin doların üzerine çıktı. ABD-İran hattındaki olası uzlaşı beklentisi ve SEC'in Nasdaq'ın Bitcoin opsiyon planına verdiği şartlı onay piyasaya moral verirken, yatırımcılar "yeni ralli başlıyor mu?" sorusuna odaklandı. Ancak altcoinlerdeki zayıf görünüm ve piyasadaki temkinli hava, yükselişin kırılgan kalabileceğine işaret ediyor.
Hafta sonu sert satış baskısıyla 74 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçti.
ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserlik ve kripto türev ürünlerine yönelik kurumsal ilginin artması, piyasadaki toparlanmayı destekledi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 77 bin 400 dolar seviyesinde işlem gördü.
Bitcoin, pazar günü 74 bin 346,5 dolara kadar gerilemişti.
Altcoinlerde baskı sürüyor
Altcoin piyasasında ise yatay ve zayıf görünüm dikkat çekti.
Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum yüzde 1 düşüşle 2 bin 106,50 dolara geriledi.
XRP yüzde 0,4 kayıpla 1,36 dolara inerken, Solana yüzde 0,6 değer kaybetti. Cardano ve Polygon'da ise yüzde 1'in üzerinde düşüş görüldü.
Meme coinler arasında yer alan Dogecoin de yüzde 0,3 geriledi.
Piyasalar İran görüşmelerini takip ediyor
Ortadoğu'da yaklaşık üç aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin işaretler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının kesintiye uğrayabileceğine yönelik endişelerin azalması, küresel piyasalarda rahatlamaya neden oldu.
Küresel borsalarda yükseliş görülürken, deniz taşımacılığının yeniden normalleşebileceği beklentileri petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.
Buna karşın piyasalardaki temkinli görünüm tamamen ortadan kalkmış değil. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran ile anlaşma konusunda "acele olmadığını" ifade etti.
Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD ablukasının sürmesi, kısa vadede net bir uzlaşı beklentisini sınırladı.
Yatırımcıların, İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılıp açılmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Nasdaq'ın kripto planına SEC'ten şartlı onay
Kripto piyasalarındaki yükselişte, Nasdaq PHLX'in QBTC koduyla nakit uzlaşılı Bitcoin endeks opsiyonlarını listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan şartlı onay alması da etkili oldu.
Analistler, söz konusu gelişmenin geleneksel finans kuruluşlarının dijital varlıklara yönelik ilgisinin arttığını gösteren önemli adımlardan biri olduğunu değerlendiriyor.