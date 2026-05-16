Google Haberler

Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü

Küresel piyasalarda yükselen enflasyon baskısı ve petrol fiyatlarındaki artış, kripto para piyasasını sert vurdu. Bitcoin iki gün içinde yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 78 bin doların altına inerken, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 1

Kripto para piyasasında son haftaların en sert geri çekilmelerinden biri yaşandı. Bitcoin, artan enflasyon kaygıları ve küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle 77 bin 827 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Böylece Bitcoin, mart ayı sonundan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.

1 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 2

Küresel piyasalarda özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler yatırımcıların risk iştahını azalttı.

2 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 3

ABD ile İran arasında süren gerilimin uzayabileceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesini güçlendirdi.

3 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 4

Piyasalarda oluşan bu tablo, hisse senetleriyle birlikte kripto paralarda da satış baskısını artırdı.

4 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 5

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların enerji maliyetlerini daha da yukarı taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

5 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 6

Ether de son iki günde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 2 bin 165 dolara kadar geriledi.

6 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 7

Altcoin piyasasında da geniş çaplı satışlar dikkat çekti.

7 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 8

Jonestrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O’Rourke, küresel tahvil piyasalarında yaşanan satışların faizleri yukarı çektiğini ve yatırımcıların spekülatif varlıklardan uzaklaştığını belirtti.

8 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 9

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin dijital varlıklara yönelik yasa tasarısını ilerletmesi piyasada kısa süreli iyimserlik yaratsa da satış baskısını engelleyemedi.

9 10
Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü - Resim: 10

Uzmanlar, Bitcoin’in yeniden güç kazanabilmesi için 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler görmesi gerektiğini ifade ediyor.

10 10