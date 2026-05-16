Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü

Kripto para piyasasında son haftaların en sert geri çekilmelerinden biri yaşandı. Bitcoin, artan enflasyon kaygıları ve küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle 77 bin 827 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Böylece Bitcoin, mart ayı sonundan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.