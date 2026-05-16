Bitcoin’de sert satış dalgası! 78 bin doların altı görüldü
Küresel piyasalarda yükselen enflasyon baskısı ve petrol fiyatlarındaki artış, kripto para piyasasını sert vurdu. Bitcoin iki gün içinde yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 78 bin doların altına inerken, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.
Kripto para piyasasında son haftaların en sert geri çekilmelerinden biri yaşandı. Bitcoin, artan enflasyon kaygıları ve küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle 77 bin 827 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Böylece Bitcoin, mart ayı sonundan bu yana ilk haftalık kaybına yöneldi.
Küresel piyasalarda özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler yatırımcıların risk iştahını azalttı.
ABD ile İran arasında süren gerilimin uzayabileceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesini güçlendirdi.
Piyasalarda oluşan bu tablo, hisse senetleriyle birlikte kripto paralarda da satış baskısını artırdı.
Analistler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıkların enerji maliyetlerini daha da yukarı taşıyabileceğine dikkat çekiyor.
Ether de son iki günde yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 2 bin 165 dolara kadar geriledi.
Altcoin piyasasında da geniş çaplı satışlar dikkat çekti.
Jonestrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O’Rourke, küresel tahvil piyasalarında yaşanan satışların faizleri yukarı çektiğini ve yatırımcıların spekülatif varlıklardan uzaklaştığını belirtti.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin dijital varlıklara yönelik yasa tasarısını ilerletmesi piyasada kısa süreli iyimserlik yaratsa da satış baskısını engelleyemedi.
Uzmanlar, Bitcoin’in yeniden güç kazanabilmesi için 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler görmesi gerektiğini ifade ediyor.