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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı

Bitcoin, 3 Ağustos'ta 62 bin 797,1 dolardan işlem görürken kripto para piyasasının gündemine Coldcard cüzdanlarındaki büyük güvenlik açığı damga vurdu. Üç saldırı dalgasında 4 bin 585 adresten yaklaşık 89 milyon dolarlık 1.367 Bitcoin aktarılırken ilk operasyonda yalnızca 41 dakikada 1.083 BTC çekildi. Trump Media'nın 165 milyon dolarlık Bitcoin sattığı iddiası ise şirket tarafından yalanlandı.

Damla Kaya
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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 1

Bitcoin, Coldcard donanım cüzdanlarında tespit edilen güvenlik açığının yol açtığı kayıplar ve Trump Media & Technology Group'un kripto para işlemlerine ilişkin gelişmelerin odağında kalmayı sürdürüyor.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 2

3 Ağustos itibarıyla 62 bin 797,1 dolardan işlem gören Bitcoin, pazar günü 63 bin doların üzerine çıkarak son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetmişti.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 3

Coldcard cüzdanlarında kayıp 89 milyon dolara ulaştı

Galaxy Research'ün verilerine göre Coldcard donanım cüzdanlarındaki güvenlik açığı nedeniyle aktarılan varlıkların miktarı 1.367 Bitcoin'e yükseldi. Söz konusu kripto paraların toplam değerinin yaklaşık 89 milyon dolar olduğu hesaplandı.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 4

Cuma öğleden sonra başlayıp cumartesi sabahına kadar devam eden üçüncü transfer dalgasında, 1.912 adresten yaklaşık 208 BTC çekildi. Gerçekleşen üç dalgada toplam 4 bin 585 adresin etkilendiği belirlendi.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 5

İlk saldırıda 41 dakikada 1.083 Bitcoin çekildi

30 Temmuz'da düzenlenen ilk saldırıda, 1.196 cüzdanda bulunan 1.083 BTC yalnızca 41 dakika içinde aktarıldı. Son işlemlerde ise daha düşük bakiyeli adreslerin hedef alındığı ve varlıkların toplanması için farklı bir yönteme başvurulduğu görüldü.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 6

Bu değişiklik, ilk saldırganın yeni bir taktik uygulamaya başladığı veya başka bir kişinin aynı güvenlik açığından etkilenen anahtarları taradığı ihtimalini ortaya çıkardı.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 7

Güvenlik açığının kaynağı 2021 tarihli yazılım

Sorunun, Mart 2021'de yayımlanan cihaz yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bildirildi. Yazılım, cüzdan kurtarma ifadelerini üretirken cihazın donanım tabanlı sistemi yerine sonuçları tahmin edilebilen bir yazılımsal rastgele sayı üreteci kullandı.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 8

Bu açık sayesinde saldırganlar, cihazlara fiziksel olarak ulaşmadan olası özel anahtarları çevrimdışı ortamda yeniden oluşturabiliyor.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 9

Trump Media: Bitcoin'ler satılmadı, transfer edildi

Blockchain analiz hesabı Lookonchain, Trump Media & Technology Group Corp'un (NASDAQ: DJT) yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki 2 bin 628 Bitcoin'i sattığını öne sürdü. Şirket sözcüsü ise The Block'a yaptığı açıklamada varlıkların satılmadığını, Crypto.com'a gönderildiğini bildirdi.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 10

Trump Media'nın başlangıçta yaklaşık 1,37 milyar dolar ödeyerek 11 bin 542 Bitcoin satın aldığı, bu varlıkların 7 bin 281'ini daha sonra sattığı iddia ediliyor. Buna göre şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 118 bin 522 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 11

Şirketin portföyünde kalan 4 bin 260,73 Bitcoin'in ise en geç Mayıs 2028'e kadar dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak kullanılacağı belirtiliyor. Lookonchain'in hesaplamasına göre Trump Media'nın gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş toplam Bitcoin zararı yaklaşık 555 milyon dolara ulaşıyor.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 12

Strategy, STRC temettüsünü yüzde 12'de tuttu

En fazla Bitcoin bulunduran şirket konumundaki Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), STRC imtiyazlı hisselerinin ağustos ayı temettü oranını yüzde 12 olarak korudu. Şirket, STRC'nin 100 dolarlık nominal değerinin belirgin biçimde altına gerilemesinin ardından daha önce temettü ödemesini yükseltmişti.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 13

Haziran ayında yaklaşık 71 dolara kadar düşen STRC, temmuzdaki temettü artışı ve Bitcoin piyasasındaki kısmi dengelenmeyle toparlanarak 89,46 dolar civarına çıktı.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 14

Bitcoin sahipliği kurumsal yatırımcılara kayıyor

Bitcoin varlıklarının borsa yatırım fonları, finans kuruluşları ve hükümetlerin portföylerindeki payı giderek artıyor. Uzun süre devam eden çıkışların ardından spot Bitcoin ETF'lerine 220 milyon doların üzerinde fon girişi kaydedildi.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 15

Kurumsal ilginin güçlenmesi, uzun vadede Bitcoin'e yönelik talebi destekleyebilir. Bununla birlikte cüzdan güvenliği konusundaki kaygılar ile şirketlerin gerçekleştirebileceği satışlar, kısa vadeli yükselişi baskılayabilir.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 16

Altcoinlerde yükseliş ağırlıklı seyir

Pazar günkü düşük işlem hacmine rağmen altcoinlerin büyük bölümü değer kazandı. Ethereum yüzde 2,04 yükselişle 1.883,43 dolara, XRP ise yüzde 2,05 artışla 1,0821 dolara çıktı.

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Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı - Resim: 17

Cardano yüzde 7,63 ile öne çıkarken Solana yüzde 2,66 yükseldi. Meme tokenlar arasında yer alan Dogecoin de gün içinde yüzde 2,20 değer kazandı.

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