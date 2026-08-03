Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı

Trump Media'nın başlangıçta yaklaşık 1,37 milyar dolar ödeyerek 11 bin 542 Bitcoin satın aldığı, bu varlıkların 7 bin 281'ini daha sonra sattığı iddia ediliyor. Buna göre şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 118 bin 522 dolar seviyesinde bulunuyor.