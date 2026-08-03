Bitcoin'de tehlike çanları: 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı
Bitcoin, 3 Ağustos'ta 62 bin 797,1 dolardan işlem görürken kripto para piyasasının gündemine Coldcard cüzdanlarındaki büyük güvenlik açığı damga vurdu. Üç saldırı dalgasında 4 bin 585 adresten yaklaşık 89 milyon dolarlık 1.367 Bitcoin aktarılırken ilk operasyonda yalnızca 41 dakikada 1.083 BTC çekildi. Trump Media'nın 165 milyon dolarlık Bitcoin sattığı iddiası ise şirket tarafından yalanlandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, Coldcard donanım cüzdanlarında tespit edilen güvenlik açığının yol açtığı kayıplar ve Trump Media & Technology Group'un kripto para işlemlerine ilişkin gelişmelerin odağında kalmayı sürdürüyor.
3 Ağustos itibarıyla 62 bin 797,1 dolardan işlem gören Bitcoin, pazar günü 63 bin doların üzerine çıkarak son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetmişti.
Coldcard cüzdanlarında kayıp 89 milyon dolara ulaştı
Galaxy Research'ün verilerine göre Coldcard donanım cüzdanlarındaki güvenlik açığı nedeniyle aktarılan varlıkların miktarı 1.367 Bitcoin'e yükseldi. Söz konusu kripto paraların toplam değerinin yaklaşık 89 milyon dolar olduğu hesaplandı.
Cuma öğleden sonra başlayıp cumartesi sabahına kadar devam eden üçüncü transfer dalgasında, 1.912 adresten yaklaşık 208 BTC çekildi. Gerçekleşen üç dalgada toplam 4 bin 585 adresin etkilendiği belirlendi.
İlk saldırıda 41 dakikada 1.083 Bitcoin çekildi
30 Temmuz'da düzenlenen ilk saldırıda, 1.196 cüzdanda bulunan 1.083 BTC yalnızca 41 dakika içinde aktarıldı. Son işlemlerde ise daha düşük bakiyeli adreslerin hedef alındığı ve varlıkların toplanması için farklı bir yönteme başvurulduğu görüldü.
Bu değişiklik, ilk saldırganın yeni bir taktik uygulamaya başladığı veya başka bir kişinin aynı güvenlik açığından etkilenen anahtarları taradığı ihtimalini ortaya çıkardı.
Güvenlik açığının kaynağı 2021 tarihli yazılım
Sorunun, Mart 2021'de yayımlanan cihaz yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bildirildi. Yazılım, cüzdan kurtarma ifadelerini üretirken cihazın donanım tabanlı sistemi yerine sonuçları tahmin edilebilen bir yazılımsal rastgele sayı üreteci kullandı.
Bu açık sayesinde saldırganlar, cihazlara fiziksel olarak ulaşmadan olası özel anahtarları çevrimdışı ortamda yeniden oluşturabiliyor.
Trump Media: Bitcoin'ler satılmadı, transfer edildi
Blockchain analiz hesabı Lookonchain, Trump Media & Technology Group Corp'un (NASDAQ: DJT) yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki 2 bin 628 Bitcoin'i sattığını öne sürdü. Şirket sözcüsü ise The Block'a yaptığı açıklamada varlıkların satılmadığını, Crypto.com'a gönderildiğini bildirdi.
Trump Media'nın başlangıçta yaklaşık 1,37 milyar dolar ödeyerek 11 bin 542 Bitcoin satın aldığı, bu varlıkların 7 bin 281'ini daha sonra sattığı iddia ediliyor. Buna göre şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 118 bin 522 dolar seviyesinde bulunuyor.
Şirketin portföyünde kalan 4 bin 260,73 Bitcoin'in ise en geç Mayıs 2028'e kadar dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak kullanılacağı belirtiliyor. Lookonchain'in hesaplamasına göre Trump Media'nın gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş toplam Bitcoin zararı yaklaşık 555 milyon dolara ulaşıyor.
Strategy, STRC temettüsünü yüzde 12'de tuttu
En fazla Bitcoin bulunduran şirket konumundaki Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), STRC imtiyazlı hisselerinin ağustos ayı temettü oranını yüzde 12 olarak korudu. Şirket, STRC'nin 100 dolarlık nominal değerinin belirgin biçimde altına gerilemesinin ardından daha önce temettü ödemesini yükseltmişti.
Haziran ayında yaklaşık 71 dolara kadar düşen STRC, temmuzdaki temettü artışı ve Bitcoin piyasasındaki kısmi dengelenmeyle toparlanarak 89,46 dolar civarına çıktı.
Bitcoin sahipliği kurumsal yatırımcılara kayıyor
Bitcoin varlıklarının borsa yatırım fonları, finans kuruluşları ve hükümetlerin portföylerindeki payı giderek artıyor. Uzun süre devam eden çıkışların ardından spot Bitcoin ETF'lerine 220 milyon doların üzerinde fon girişi kaydedildi.
Kurumsal ilginin güçlenmesi, uzun vadede Bitcoin'e yönelik talebi destekleyebilir. Bununla birlikte cüzdan güvenliği konusundaki kaygılar ile şirketlerin gerçekleştirebileceği satışlar, kısa vadeli yükselişi baskılayabilir.
Altcoinlerde yükseliş ağırlıklı seyir
Pazar günkü düşük işlem hacmine rağmen altcoinlerin büyük bölümü değer kazandı. Ethereum yüzde 2,04 yükselişle 1.883,43 dolara, XRP ise yüzde 2,05 artışla 1,0821 dolara çıktı.
Cardano yüzde 7,63 ile öne çıkarken Solana yüzde 2,66 yükseldi. Meme tokenlar arasında yer alan Dogecoin de gün içinde yüzde 2,20 değer kazandı.