Bitcoin'de üç ay sonra bir ilk! İbre tersine döndü

Lider kripto para Bitcoin (BTC), ABD'de kripto para düzenlemelerine ilişkin artan iyimserlik ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planlarının piyasalarda oluşturduğu olumlu havayla 80 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin böylece mayıs ortasından bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.