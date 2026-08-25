Bitcoin'de üç ay sonra bir ilk! İbre tersine döndü
ABD'de kripto para düzenlemelerine yönelik iyimserlik, tahvil getirilerindeki gerileme ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle mayıs ortasından bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine çıktı. Son bir haftada yüzde 25 değer kazanan lider kripto para, 2023'ten bu yana en güçlü üç günlük performansına imza attı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Lider kripto para Bitcoin (BTC), ABD'de kripto para düzenlemelerine ilişkin artan iyimserlik ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planlarının piyasalarda oluşturduğu olumlu havayla 80 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin böylece mayıs ortasından bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü.
Bir haftalık yükseliş yüzde 25'e ulaştı
Bitcoin'in son bir haftadaki değer kazancı yüzde 25'i bulurken kripto para birimi, 2023'ten bu yana en güçlü üç günlük yükseliş performansını kaydetti.
Rallinin arkasındaki gelişmelerden biri, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvili geri alımlarını iki katına çıkaracağını duyurması oldu.
Açıklamanın ardından tahvil getirilerinin kısa süreli gerilemesi, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelmesini destekledi.
Spot Bitcoin ETF'lerine 1,92 milyar dolarlık giriş
Yükseliş sürecinde kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisi de yeniden arttı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta toplam 1,92 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti.
Bu rakam, Bitcoin'in önceki döngünün zirvesine ulaştığı Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş olarak öne çıktı.
Düzenleme beklentileri fiyatları destekledi
ABD'de CLARITY Yasası'nın kabul edilebileceğine ilişkin beklentiler de dijital varlık piyasasındaki olumlu görünümü güçlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği kripto para zirvesi de fiyatları yukarı taşıyan gelişmeler arasında yer aldı.
Yükseliş kalıcı olacak mı?
Güçlü fiyat hareketine rağmen rallinin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.
Bitcoin'in ekim ayından bu yana uzun süreli bir düşüş eğiliminde olduğuna işaret eden bazı analistler, son yükselişin 2023'ün başındaki harekete benzer biçimde kısa ömürlü kalabileceği uyarısında bulunuyor.