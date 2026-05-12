Bitcoin’de yeni ralli beklentisi: 2026 yıl sonu hedefi güncellendi

Spot Bitcoin ETF’lerine güçlü giriş

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, Nisan 2026’da yılın en güçlü aylık performansını kaydetti. Söz konusu ETF’lere ay boyunca toplam 1,97 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.

2024 yılının başından bu yana spot Bitcoin ETF’lerine toplam girişin 58 milyar doları aştığı belirtilirken, bu durum kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti.

Uzmanlar, ETF’ler üzerinden artan kurumsal yatırımın Bitcoin arzı üzerindeki baskıyı artırdığını ve bunun fiyatları destekleyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade ediyor.