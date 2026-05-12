Bitcoin’de yeni ralli beklentisi: 2026 yıl sonu hedefi güncellendi
Kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlenmesiyle ABD spot Bitcoin ETF’lerine milyarlarca dolarlık giriş yapılırken, analistler Bitcoin’de 2026 sonu öngörüsünü güncelledi. Dubai’nin kamu hizmetlerinde kripto ödeme dönemini başlatması ise sektörde benimsenmenin hızlandığına işaret ederken ralli beklentisi de güçlendi.
Kripto para piyasalarında Bitcoin’e yönelik iyimser beklentiler sürerken, analistler 2026 sonuna kadar 150 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü para girişleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kripto ödemelerine yönelik attığı yeni adımlar, piyasadaki yükseliş beklentilerini destekledi.
Kripto para piyasalarında Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentileri yeniden gündeme geldi. Motley Fool analistlerinden biri, Bitcoin’in 2026 yılı sonuna kadar 150 bin dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki tahminini yineledi. Analist, güçlü kurumsal talep ve piyasadaki arzın giderek daralmasının fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Halihazırda yaklaşık 80 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin için yapılan bu tahmin, mevcut fiyatın neredeyse iki katına işaret ediyor.
Spot Bitcoin ETF’lerine güçlü giriş
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, Nisan 2026’da yılın en güçlü aylık performansını kaydetti. Söz konusu ETF’lere ay boyunca toplam 1,97 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.
2024 yılının başından bu yana spot Bitcoin ETF’lerine toplam girişin 58 milyar doları aştığı belirtilirken, bu durum kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti.
Uzmanlar, ETF’ler üzerinden artan kurumsal yatırımın Bitcoin arzı üzerindeki baskıyı artırdığını ve bunun fiyatları destekleyen temel unsurlardan biri olduğunu ifade ediyor.
Dubai’den kripto ödeme adımı
Kripto para sektöründe dikkat çeken gelişmelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi. BAE Merkez Bankası’ndan “Stored Value Facilities” lisansı alan ilk sanal varlık hizmet sağlayıcısı oldu.
Söz konusu lisans sayesinde şirket, Dubai’de kamu hizmetlerine yönelik kripto ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Lisansın, merkez bankasının yürüttüğü kapsamlı uyumluluk denetimlerinin ardından verildiği açıklandı.
Bu gelişmenin, kripto varlıkların günlük kullanım alanlarının genişlemesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
Kripto cüzdanlarında güvenlik açığı uyarısı
Öte yandan sektör, güvenlik sorunlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Kripto para cüzdanlarında bulunan basit bir tasarım açığının, kullanıcı varlıklarının çalınmasına neden olduğu belirtildi.
Uzmanlar, bazı cüzdanların yapısal olarak saldırılara açık olduğunu ve bu güvenlik açığının uzun süredir siber saldırganlar tarafından kullanıldığını ifade ediyor. Açığın, dijital varlık sahipleri açısından önemli risk oluşturduğu vurgulanıyor.