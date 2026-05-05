Bitcoin'de yeniden toparlanma sinyalleri! 85 bin dolar kapıda mı?
Bitcoin, yaklaşık üç aydır süren sessizliğini bozarak yeniden 80 bin dolar barajını zorluyor. Dün 80.500 doların üzerine çıkarak üç ayın zirvesini test eden varlık, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisinin vurulduğu iddialarıyla 78.800 dolara kadar geriledi. Zirvede kalıcılık süresi Orta Doğu'daki gerilimle sınırlı kalsa da, Bitcoin bugün 81.114 dolar seviyelerinde işlem görerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Analistler, 79 bin dolar desteğinin korunması halinde 85 bin dolar direncinin hedeflenebileceğini; ancak olası bir çekilmede 75 bin doların kritik olduğunu vurguluyor.
Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, yaklaşık üç aydır süren yatay seyrin ardından yeniden yukarı yönlü ivme arayışını sürdürüyor. Dün 80.500 doların üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini test eden varlık, bu seviyede kalıcılık sağlayamayarak geri çekildi.
Satış baskısının artmasıyla fiyatın 78.800 dolar seviyelerine kadar indiği görüldü. Bugün ise Bitcoin'in yeniden kritik eşik olarak görülen 80 bin dolar bandını zorladığı izleniyor. Bitcoin şu sıralarda 81,114 dolar civarında işlem görüyor.
Orta Doğu'daki gerilim fiyatı baskıladı
Dünkü yükselişin kalıcı olamamasında Orta Doğu kaynaklı gelişmeler etkili oldu. Al Jazeera'nin İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Donanması gemisinin füzelerin hedefi olduğu iddia edildi.
Söz konusu gelişme, piyasalarda risk iştahını azaltarak Bitcoin'deki yükselişin kısa sürede tersine dönmesine neden oldu. Böylece 80.500 dolar üzerindeki seviyeler yalnızca sınırlı bir süre korunabildi.
Teknik görünümde kritik eşikler
Günlük grafikler incelendiğinde, Bitcoin'in Şubat ve Mart aylarında direnç olarak öne çıkan 75.000 dolar seviyesini destek konumuna taşıdığı görülüyor. Dün yaşanan dalgalanmaya rağmen 80.000 dolar civarında tutunma çabası, teknik açıdan aşağı yönlü trendin zayıfladığına işaret ediyor.
85 bin dolar seviyesi öne çıkıyor
79.000 dolar seviyesinin korunmasının kritik olduğunu belirten analistler, kısa vadede 85.000 dolar seviyesini önemli bir direnç noktası olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği ifade ediliyor.
İlk direnç bölgesi olarak 86.000-88.000 dolar aralığı öne çıkarken, daha güçlü direnç noktası olarak 92.000-94.000 dolar bandı izleniyor.
Aşağı yönlü riskler de masada
Olumsuz senaryoda ise 75.000 dolar seviyesinin kritik destek olduğu vurgulanıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda yükseliş beklentisinin zayıflayabileceği belirtiliyor. Analistler, önümüzdeki 24-48 saatlik süreçte fiyatın yönü açısından söz konusu seviyelerin test edilmesinin beklendiğine dikkat çekiyor.