Bitcoin'de yön değişti! Gözler gelecek iki kararda

Oylamada tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler bu sayıya tek başına ulaşamadığından bazı Demokratların desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu desteğin sağlanması ise bir hafta öncesine göre daha zor görünüyor.