Bitcoin'de yön değişti! Gözler gelecek iki kararda
Bitcoin'de pazartesi günkü yükseliş kısa sürdü. fiyat salı sabahı yeniden 78 bin doların altına indi. XRP ve Solana da gerilerken yatırımcılar, ABD'de kripto piyasasının denetimini netleştirecek Clarity Yasası için yapılacak oylamaya ve Fed'in faiz kararına odaklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, pazartesi günü 79 bin dolara ulaşmasının ardından salı sabahı Asya işlemlerinde yaklaşık 77 bin 800 dolara geriledi. ABD'de kripto piyasasını düzenleyecek Clarity Yasası üzerindeki anlaşmazlık ve Fed'in faiz kararı öncesindeki belirsizlik, yatırımcıların odağına yerleşti.
Satışlar diğer kripto paralara da yansırken XRP, 1,49 dolardan 1,42 dolara düştü. Solana da değer kaybetti.
Kripto yasasında uzlaşma sağlanamadı
Piyasaların yakından izlediği Clarity Yasası, kripto sektöründe hangi kurumun hangi alanı denetleyeceğini netleştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeyle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasında uzun süredir devam eden yetki belirsizliğinin giderilmesi hedefleniyor.
Ancak tasarının ilerlemesi için gereken siyasi destek henüz kesinleşmiş değil. Cumhuriyetçiler, hafta sonunda Trump'ın onayladığı etik hükümlerini de içeren yeni metni son teklifleri olarak sundu. Demokratların ek taleplerde bulunması üzerine Senatör Cynthia Lummis, karşı tarafı sürekli şartları değiştirmekle eleştirdi.
Oylamada tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler bu sayıya tek başına ulaşamadığından bazı Demokratların desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu desteğin sağlanması ise bir hafta öncesine göre daha zor görünüyor.
Tasarı geçmezse de düzenleme gündemde
Oylama öncesinde Coinbase'den Brian Armstrong, sektörün geleceğinin yalnızca bu tasarıya bağlı olmadığını savundu. Geçen haftaki değerlendirmesinde Armstrong, tasarı kabul edilirse yasal çerçevenin oluşacağını, reddedilirse SEC ve CFTC'nin kendi düzenlemelerini yayımlamaya hazır olduğunu hatırlattı.
Armstrong'a göre izlenecek yol ve takvim değişse de sektörün ulaşacağı sonuç büyük ölçüde benzer olabilir.
Petrol yükselirken Fed'in mesajları bekleniyor
Kripto piyasasındaki belirsizliğe petrol fiyatlarındaki toparlanma da ekleniyor. Gece kısa süreliğine 100 doları gören petrolün yeniden 103 dolara yönelmesi, enflasyon baskısını ve Fed'in çarşamba günü faiz artıracağı beklentisini destekliyor.
Beklenen faiz artışı fiyatlara yansımış olsa da karar sonrasında verilecek mesajlar önemini koruyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5 civarındayken, Fed'in yeni artışlara işaret etmesi kripto paralar dahil riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir.
XRP'de yükseliş sinyali korunuyor
XRP'de ise son düşüşe rağmen "altın kesişim" ihtimali sürüyor. Fiyatın 50 günlük ortalamasının 200 günlük ortalamayı yukarı yönde aşmaya yaklaşması, teknik açıdan yükseliş beklentisini destekleyen görünümün henüz bozulmadığına işaret ediyor.