Bitcoin’de yükseliş hız kesti: Dev kurum asıl büyük hedefi açıkladı
Bitcoin, 80 bin doların üzerine çıkmasının ardından kazançlarının bir bölümünü geri vererek 78 bin dolar civarında dengelendi. ABD’den gelen enflasyon verileri faiz beklentilerini yeniden gündeme taşırken Bernstein, kripto para için uzun vadeli tahminini açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin’de son günlerde yaşanan güçlü yükseliş ivme kaybetti. Önceki seansta 80 bin dolar sınırını aşan Bitcoin, çarşamba günü yüzde 0,2 yükselişle 78 bin 739 dolar civarında işlem gördü.
Bitcoin’in üç ayın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu.
ABD-İran haberleri piyasayı destekledi
ABD ile İran arasında ateşkes sağlanabileceğine yönelik haberler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Rus basınında iki ülkenin önümüzdeki günlerde duyurulacak bir anlaşmaya vardığı öne sürülürken petrol fiyatları geriledi.
Pakistan’dan gelen olumlu mesajlar ile İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda görüşmelerin yeniden başlaması da Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara destek verdi.
Enflasyon beklentiyi aştı
Fed’in para politikası kararlarında yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,2 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 3,7 ile haziran ayındaki seviyesini korurken yüzde 3,6 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılan çekirdek PCE ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.
Enflasyonun beklenenden daha dirençli kalması, Fed’in eylül toplantısında faiz konusunda temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yüksek tutulması ya da yeniden artırılması ihtimali, doları destekleyerek Bitcoin ve altın gibi alternatif varlıkların önünde baskı oluşturabilir.
Bitcoin’i destekleyen yeni tema
Bitcoin’deki son yükselişte, ABD Hazinesi'nin tahvil faizlerini sınırlamak için atabileceği adımların doları zayıflatacağı beklentisi etkili oldu. Piyasalarda “paranın değer kaybına karşı yatırım” olarak adlandırılan bu eğilim, Bitcoin, kripto paralar ve altına yönelik talebi artırdı.
Bernstein’ın hedefi 300 bin dolar
Bernstein, artan kamu borçları ve borçlanma maliyetlerinin arzı sınırlı varlıklara ilgiyi güçlendireceğini belirtti.
Kurumun temel senaryosuna göre Bitcoin’in 2026 sonunda 125 bin, 2027 yılının ortasında 150 bin ve 2029’daki piyasa döngüsünün zirvesinde yaklaşık 300 bin dolara ulaşması bekleniyor.
Ethereum yükseldi, XRP geriledi
Altcoinlerde ise karışık bir görünüm izlendi. Ethereum yüzde 2,5 yükselerek 2 bin 501 dolara çıkarken XRP yüzde 3,1 kayıpla 1,3952 dolara geriledi.