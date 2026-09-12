Google Haberler

Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim

Bitcoin, 77 bin doların üzerindeki seyrini korurken Binance rezervlerinin son iki yılın zirvesine çıkması, satış baskısına ilişkin endişeleri artırdı. Borsalarda biriken arz yükselişi sınırlarken, yatırımcı anketleri kurumsal cephede kripto varlıklara yönelik ilginin güçlendiğini gösterdi. Kurumsal yatırımcıların yüzde 73'ü ise bu yıl kripto yatırımlarının payını artırmayı planladığını belirtti.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 1

Bitcoin, cumartesi günü 77 bin doların üzerindeki seyrini korurken, borsalarda biriken arzın yarattığı satış endişeleri yükselişin hız kazanmasını zorlaştırdı. Binance'in Bitcoin rezervleri son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcı anketleri kripto varlıklara yönelik kurumsal ilginin arttığına işaret etti.

1 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 2

TSİ 12.59 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazanan Bitcoin, 77.346 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parasının piyasa değeri de yaklaşık 1,55 trilyon dolar olarak hesaplandı.

2 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 3

Binance rezervleri 693 bin BTC'yi aştı

Zincir üstü veri analisti Darkfost'un paylaştığı verilere göre, Binance'te tutulan Bitcoin miktarı nisan sonundan bu yana yaklaşık 77 bin BTC artarak 693 bin BTC'nin üzerine çıktı. Böylece borsa, büyük işlem platformlarındaki toplam Bitcoin rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unu barındırır hale geldi.

3 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 4

Borsalarda daha fazla Bitcoin tutulması, satışa sunulabilecek miktarı artırdığı için piyasada baskı yaratabiliyor. Bununla birlikte, rezervlerdeki büyüme tek başına yatırımcıların satışa hazırlandığını göstermiyor. Binance'in 1 milyar dolarlık SAFU fonuna yönelik alım planı ile üçüncü taraf saklama hizmetlerine olan talebin, artışın bir kısmında etkili olabileceği değerlendiriliyor.

4 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 5

Glassnode verileri ise uzun vadeli yatırımcıların elindeki arzın 83 bin-85 bin dolar aralığında yoğunlaştığını gösteriyor. Bu bölgenin altında işlem gören Bitcoin'de, yüksek borsa rezervleri ve mevcut yatırımcılardan gelen arz, son kazanımların ardından fiyat üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

5 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 6

Varlık yöneticileri kripto yatırımlarını artırmayı planlıyor

Arz kaynaklı endişelere karşılık, yatırımcı araştırmaları uzun vadeli talep açısından daha olumlu sinyaller veriyor. Bitwise'ın 400 varlık yöneticisine yönelik sunumu sırasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 60'ı önümüzdeki bir yıl içinde kripto varlıklara yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

6 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 7

Ankete katılanların yüzde 67'sinin portföyünde henüz kripto varlık bulunmazken, yüzde 60'ı fiyatların yıl sonuna kadar yükseleceği beklentisini paylaştı.

7 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 8

Bitwise ve VettaFi'nin ayrı bir araştırmasına göre de müşteri hesaplarında kripto varlıklara yer veren finansal danışmanların oranı, 2024'teki yüzde 22 seviyesinden 2025'te yüzde 32'ye yükseldi. Müşterileri adına kripto varlık alımı yapabilen danışmanların oranı ise yüzde 35'ten yüzde 42'ye çıktı.

8 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 9

Kurumsal yatırımcıların çoğu payını büyütmek istiyor

Coinbase ve EY-Parthenon tarafından 351 kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirilen anket, bu kesimde de kripto varlıklara yönelik ilginin güçlendiğini ortaya koydu.

9 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 10

Katılımcıların yüzde 73'ü, 2026'da kripto varlıklara ayırdıkları payı artırmayı planladığını belirtti. Düzenlemeye tabi ürünler, birçok kurumsal yatırımcı için tercih edilen yatırım yolu olmayı sürdürdü.

10 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 11

XRP'nin Bitcoin'i geçmesi için hangi seviye gerekiyor?

Ripple'ın eski teknoloji direktörü David Schwartz, dijital varlık piyasasındaki genel büyüme içinde XRP'nin daha hızlı gelişmesi halinde, zamanla piyasa değeri açısından Bitcoin'i aşabileceğini ifade etti.

11 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 12

Ancak mevcut değerler, iki varlık arasında büyük bir fark bulunduğunu gösteriyor. Bitcoin'in yaklaşık 1,55 trilyon dolarlık piyasa değerine karşılık XRP'nin değeri 85 milyar dolar civarında bulunuyor.

12 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 13

Dolaşımdaki 62,88 milyar token üzerinden yapılan hesaplamaya göre, XRP'nin Bitcoin'in bugünkü piyasa değerini yakalayabilmesi için yaklaşık 1,34 dolarlık fiyatının 24,70 dolar seviyesine yükselmesi gerekiyor.

13 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 14

Altcoinlerde yükseliş öne çıktı

Cumartesi günkü sakin işlemlerde kripto para piyasasının genelinde pozitif seyir izlendi. Son fiyat verilerine göre, dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ether yüzde 2,46 artışla 2.530,82 dolara, üçüncü sıradaki XRP ise yüzde 2,07 yükselişle 1,3698 dolara ulaştı.

14 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 15

Solana yüzde 2,59 değer kazanarak 102,01 dolardan, BNB yüzde 3,08 artışla 734,98 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 2,36 yükselişle 0,2086 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 1,51 değer kazandı.

15 16
Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim - Resim: 16

Meme coinlerde de alımlar öne çıktı. TRUMP yüzde 10 yükselirken, Shiba Inu'daki artış yüzde 4,35 oldu.

16 16