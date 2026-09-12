Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim
Bitcoin, 77 bin doların üzerindeki seyrini korurken Binance rezervlerinin son iki yılın zirvesine çıkması, satış baskısına ilişkin endişeleri artırdı. Borsalarda biriken arz yükselişi sınırlarken, yatırımcı anketleri kurumsal cephede kripto varlıklara yönelik ilginin güçlendiğini gösterdi. Kurumsal yatırımcıların yüzde 73'ü ise bu yıl kripto yatırımlarının payını artırmayı planladığını belirtti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, cumartesi günü 77 bin doların üzerindeki seyrini korurken, borsalarda biriken arzın yarattığı satış endişeleri yükselişin hız kazanmasını zorlaştırdı. Binance'in Bitcoin rezervleri son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcı anketleri kripto varlıklara yönelik kurumsal ilginin arttığına işaret etti.
TSİ 12.59 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazanan Bitcoin, 77.346 dolardan işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto parasının piyasa değeri de yaklaşık 1,55 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Binance rezervleri 693 bin BTC'yi aştı
Zincir üstü veri analisti Darkfost'un paylaştığı verilere göre, Binance'te tutulan Bitcoin miktarı nisan sonundan bu yana yaklaşık 77 bin BTC artarak 693 bin BTC'nin üzerine çıktı. Böylece borsa, büyük işlem platformlarındaki toplam Bitcoin rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unu barındırır hale geldi.
Borsalarda daha fazla Bitcoin tutulması, satışa sunulabilecek miktarı artırdığı için piyasada baskı yaratabiliyor. Bununla birlikte, rezervlerdeki büyüme tek başına yatırımcıların satışa hazırlandığını göstermiyor. Binance'in 1 milyar dolarlık SAFU fonuna yönelik alım planı ile üçüncü taraf saklama hizmetlerine olan talebin, artışın bir kısmında etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Glassnode verileri ise uzun vadeli yatırımcıların elindeki arzın 83 bin-85 bin dolar aralığında yoğunlaştığını gösteriyor. Bu bölgenin altında işlem gören Bitcoin'de, yüksek borsa rezervleri ve mevcut yatırımcılardan gelen arz, son kazanımların ardından fiyat üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Varlık yöneticileri kripto yatırımlarını artırmayı planlıyor
Arz kaynaklı endişelere karşılık, yatırımcı araştırmaları uzun vadeli talep açısından daha olumlu sinyaller veriyor. Bitwise'ın 400 varlık yöneticisine yönelik sunumu sırasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 60'ı önümüzdeki bir yıl içinde kripto varlıklara yatırım yapmayı planladığını bildirdi.
Ankete katılanların yüzde 67'sinin portföyünde henüz kripto varlık bulunmazken, yüzde 60'ı fiyatların yıl sonuna kadar yükseleceği beklentisini paylaştı.
Bitwise ve VettaFi'nin ayrı bir araştırmasına göre de müşteri hesaplarında kripto varlıklara yer veren finansal danışmanların oranı, 2024'teki yüzde 22 seviyesinden 2025'te yüzde 32'ye yükseldi. Müşterileri adına kripto varlık alımı yapabilen danışmanların oranı ise yüzde 35'ten yüzde 42'ye çıktı.
Kurumsal yatırımcıların çoğu payını büyütmek istiyor
Coinbase ve EY-Parthenon tarafından 351 kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirilen anket, bu kesimde de kripto varlıklara yönelik ilginin güçlendiğini ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 73'ü, 2026'da kripto varlıklara ayırdıkları payı artırmayı planladığını belirtti. Düzenlemeye tabi ürünler, birçok kurumsal yatırımcı için tercih edilen yatırım yolu olmayı sürdürdü.
XRP'nin Bitcoin'i geçmesi için hangi seviye gerekiyor?
Ripple'ın eski teknoloji direktörü David Schwartz, dijital varlık piyasasındaki genel büyüme içinde XRP'nin daha hızlı gelişmesi halinde, zamanla piyasa değeri açısından Bitcoin'i aşabileceğini ifade etti.
Ancak mevcut değerler, iki varlık arasında büyük bir fark bulunduğunu gösteriyor. Bitcoin'in yaklaşık 1,55 trilyon dolarlık piyasa değerine karşılık XRP'nin değeri 85 milyar dolar civarında bulunuyor.
Dolaşımdaki 62,88 milyar token üzerinden yapılan hesaplamaya göre, XRP'nin Bitcoin'in bugünkü piyasa değerini yakalayabilmesi için yaklaşık 1,34 dolarlık fiyatının 24,70 dolar seviyesine yükselmesi gerekiyor.
Altcoinlerde yükseliş öne çıktı
Cumartesi günkü sakin işlemlerde kripto para piyasasının genelinde pozitif seyir izlendi. Son fiyat verilerine göre, dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ether yüzde 2,46 artışla 2.530,82 dolara, üçüncü sıradaki XRP ise yüzde 2,07 yükselişle 1,3698 dolara ulaştı.
Solana yüzde 2,59 değer kazanarak 102,01 dolardan, BNB yüzde 3,08 artışla 734,98 dolardan işlem gördü. Cardano yüzde 2,36 yükselişle 0,2086 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 1,51 değer kazandı.
Meme coinlerde de alımlar öne çıktı. TRUMP yüzde 10 yükselirken, Shiba Inu'daki artış yüzde 4,35 oldu.