Bitcoin'de yükselişin önündeki engel: Borsalarda dikkat çeken birikim

Borsalarda daha fazla Bitcoin tutulması, satışa sunulabilecek miktarı artırdığı için piyasada baskı yaratabiliyor. Bununla birlikte, rezervlerdeki büyüme tek başına yatırımcıların satışa hazırlandığını göstermiyor. Binance'in 1 milyar dolarlık SAFU fonuna yönelik alım planı ile üçüncü taraf saklama hizmetlerine olan talebin, artışın bir kısmında etkili olabileceği değerlendiriliyor.