Bitcoin’deki ralli yavaşladı: Piyasaların gözü yarına çevrildi
Bitcoin, ağustostaki güçlü yükselişin ardından 77 bin dolar sınırına çekildi. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve faiz beklentilerinin değişmesi kripto piyasasında baskıyı artırırken, gözler ABD’den tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ağustos ayında yakaladığı güçlü yükselişin ardından eylül ayına baskı altında başladı. ABD ile İran arasında yeniden şiddetlenen çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve küresel piyasalarda faiz endişelerinin güçlenmesi, kripto para piyasalarında risk iştahını azalttı.
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 0,2 düşüşle 77 bin 132 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin, ağustos ayında yaklaşık yüzde 25 değer kazanmıştı.
Ağustos rallisi eylülde hız kesti
Bitcoin'de ağustos ayında görülen güçlü yükseliş, yeni ayla birlikte yerini dalgalı bir seyre bıraktı. ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi ve ABD-İran hattındaki askeri gerilimin tırmanması, kripto para piyasasını baskılayan başlıca gelişmeler oldu.
En fazla Bitcoin bulunduran şirketlerden Strategy'nin iki aylık aranın ardından yeniden Bitcoin satın alması ise piyasaya yalnızca sınırlı destek sağlayabildi.
ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden gerilim, tarafların karşılıklı yeni saldırılarıyla yeniden yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol altyapısına yönelik saldırı tehdidinde bulunması, Tahran'ın ise Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yeni saldırılar düzenlenebileceği yönündeki açıklamaları piyasalardaki endişeyi artırdı.
Gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselirken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi öne çıktı.
Faiz endişesi Bitcoin'i baskılıyor
Enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte Japonya, Avustralya, ABD ve Avrupa'da tahvil getirilerinin artması, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.
Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de kripto paralardaki görünümü olumsuz etkiliyor. Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik iştahının azalmasına neden olabiliyor.
Bitcoin'in ağustos ayındaki yaklaşık yüzde 25'lik yükselişinde tahvil getirilerindeki gerilemenin önemli rol oynadığı belirtilirken, getirilerin yeniden yükselmesi rallinin hız kesmesine yol açtı.
Gözler ABD'den gelecek veride
Kripto para yatırımcılarının gözü şimdi cuma (yarın) günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
İş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret edecek verilerin Fed'in faiz artırımı için elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.
Bu nedenle istihdam verisinin ardından tahvil getirileri ve doların vereceği tepki, Bitcoin'in kısa vadeli yönü açısından yakından takip edilecek.