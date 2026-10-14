Bitcoin'e enflasyon darbesi: Şimdi gözler iki kritik gelişmede
ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, Bitcoin'de yaklaşık 1.000 dolarlık düşüşü beraberinde getirdi. Fed'in ekimde faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, yükselen tahvil getirileri de kripto para üzerindeki baskıyı artırdı. Fonlardan para çıkışının sürdüğü piyasada gözler şimdi üretici enflasyonuna ve Fed'den gelecek mesajlara çevrildi.
ABD'de beklentileri aşan enflasyon, Bitcoin'de yaklaşık 1.000 dolarlık düşüşe yol açtı. Fiyat, verinin açıklanmasının ardından 83.800 dolardan 82.800 dolar civarına gerilerken, piyasada Fed'in ekim ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.
Bitcoin, Türkiye saatiyle 16.08'de günlük yüzde 0,6 kayıpla 82.651 dolardan işlem gördü.
Enflasyon, faiz beklentilerini değiştirdi
ABD'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,7'ye yükselerek beklentileri aştı. Çekirdek enflasyonun da tahminlerin üzerinde gelmesiyle, Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığı piyasa fiyatlamalarında yaklaşık yüzde 22'den yüzde 40'a çıktı.
Yükselen tahvil getirileri Bitcoin'i neden baskılıyor?
Faiz beklentilerindeki değişim, ABD tahvil piyasasına da yansıdı. İki yıllık tahvil getirisi 13,1 baz puan yükselerek yüzde 4,924'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 9,3 baz puan artarak yüzde 5,308'e ulaştı. Altının ons fiyatı da yüzde 1,5 düşüşle 4.116 dolara geriledi.
Tahvillerin daha yüksek getiri sunması, doğrudan faiz kazandırmayan Bitcoin gibi varlıkların cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'in 27-28 Ekim toplantısına kadar faiz artırımına ilişkin beklentiler, Bitcoin'de toparlanmayı sınırlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor.
Satış baskısı veriden önce başlamıştı
Bitcoin, enflasyon açıklamasına zaten zayıf bir seyirle girdi. Haftanın başlarında iki gün içinde 771 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle fiyat 82.000 doların altına düşmüş, ardından 83.000-84.000 dolar aralığına dönmüştü.
Bitcoin'e yatırım yapan borsa yatırım fonlarında da para çıkışı yaşandı. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 9 Ekim'de sona eren haftada 681,1 milyon dolar çekildi. 12 Ekim'deki 65,4 milyon dolarlık çıkışın tamamı ise BlackRock'ın IBIT fonunda gerçekleşti.
Piyasaların önünde iki önemli gündem var
Yatırımcılar şimdi 15 Ekim'de açıklanacak ABD üretici enflasyonunu ve Fed yetkililerinin mesajlarını izleyecek. Üretici fiyatlarının da beklentileri aşması, ekimde faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir.
Eylülde üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artıran Fed, yıl bitmeden yeni bir artış gerekebileceği mesajını vermişti. New York Fed Başkanı John Williams da 13 Ekim'de bir artırımın daha "uygun olabileceğini" söyledi.
Bitcoin'de hangi seviyeler izleniyor?
Kısa vadede 81.000 dolar seviyesi takip ediliyor. Fiyatın günü bu seviyenin altında tamamlaması, düşüşün devamına ilişkin beklentileri güçlendirebilir. Bitcoin'in 8 Ekim'de gördüğü dip seviye 80.329 dolardı.
Daha aşağıda 78.000 dolar, olası bir toparlanmada ise 87.500 dolar öne çıkan diğer seviyeler arasında bulunuyor.