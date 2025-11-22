Boğaz’ın en pahalı yalısı satışa çıktı
İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından, 23 odalı tarihi Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı. Şato mimarisi, benzersiz manzarası ve “paha biçilemez” değeriyle dikkat çekiyor.
Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden biri olarak gösterilen Zeki Paşa Yalısı, 130 yıllık tarihiyle İstanbul Boğazı’nın en ihtişamlı yapıları arasında yer alıyor.
23 odalı yalı, Boğaz’ın en prestijli noktalarından birinde bulunuyor ve mevcut sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.
Drone ile çekilen görüntüler, yalının boğazı kucaklayan nefes kesici manzarasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.
Yapının geniş, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi, görüntülere yansıyan en dikkat çekici unsurlar arasında yer aldı.
Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen Zeki Paşa Yalısı, 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşan mimari yapısıyla yıllardır lüks emlak piyasasının simgesi haline geldi.
Aile, satış sürecinde görüşmeleri yürütmesi için yetkili bir emlak şirketiyle anlaştı ve resmi süreci başlattı.
Boğaz’daki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında listelendiği düşünüldüğünde, uzmanlar Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumunu yapıyor.
Sarıyer Rumelihisarı’nda yer alan taş yapı, Sultan II. Abdülhamid döneminin nazırlarından Zeki Paşa için dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlandı.
Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılan bina, hem bahçeden hem deniz tarafından giriş imkânı sunuyor.
Toplam 2 bin 489 metrekare kapalı alana sahip yalı, drone görüntülerinde tarihi ihtişamıyla Boğaz’ın eşsiz atmosferini bir kez daha hatırlattı.