Bonbon Drop çılgınlığı! Yok satıyor...
Japonya’da şeffaf, parlak ve üç boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Bonbon Drop etiketleri, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi peşinden sürükledi. Yoğun talep nedeniyle pek çok kırtasiyede ürünler tükenirken, sektör genelinde yeni bir çıkartma patlaması yaşanıyor.
Japonya genelindeki birçok kırtasiye mağazasında “yeniden stok tarihi belirsiz” uyarıları yer almaya başladı. Mağazalar, Bonbon Drop etiketlerine yönelik talep karşısında telefonla stok bilgisi dahi veremediklerini duyuruyor.
Bonbon Drop etiketleri, Osaka merkezli Q-Lia tarafından Mart 2024’te piyasaya sürüldü. Fikir, tasarımcı Nao Yamazaki’nin şeffaf ve üç boyutlu hissi olan küçük dekoratif ürünler üretme isteğinden doğdu.
Etiketlerin hem tabanına hem de kabartmalı yüzeyine baskı yapılıyor, araya reçine dökülüyor. Bu yüksek hassasiyetli yöntem, ışık altında dikkat çekici bir parlaklık ve derinlik hissi yaratıyor.
Geleneksel ambalajlar yerine, etiketlerin kendi üç boyutlu formlarına uygun şeffaf plastik kutularda satılması, ürünü koleksiyon objesine dönüştürüyor.
Aralık 2024’te Sanrio ve Disney karakterleriyle yapılan iş birliği, satışların adeta patlamasına yol açtı. Bu koleksiyon sonrası Bonbon Drop, sosyal medyada hızla yayıldı.
10 binden fazla etiket koleksiyonuna sahip Seal Daijin'e göre, ürünler görsel olarak paylaşılmaya çok uygun. 20’li ve 30’lu yaşlardaki kadınların çocukluk nostaljisiyle yaptığı toplu alımlar talebi artırdı.
Yaklaşık 500 yenlik fiyatına rağmen Bonbon Drop etiketleri, çocuklar için bir ödül niteliği taşıyor ve “Reiwa dönemi etiketleri” olarak anılıyor.
İlkokul ve ortaokullarda etiket takasları yeniden popüler hale geldi. Şeffaf etiket albümleri de aynı hızla tükeniyor.
Bonbon Drop’un, yalnızca kendi satışlarını değil, genel etiket pazarını da hareketlendirdiği belirtiliyor. Q-Lia’ya göre bu, hem çocukları hem yetişkinleri yakalayan ilk büyük dalga.
Artan ilgiyle birlikte benzer ve sahte ürünler piyasaya çıkarken, Q-Lia üretim kapasitesini artırmak için çalışıyor. Şirket, talebi en kısa sürede dengelemeyi hedefliyor.