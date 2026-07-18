Borç alarak başladı, her 30 saniyede bir elbise satıyor

Walker'ın hikâyesi, üniversite eğitimi almadan da küresel ölçekte başarılı bir şirket kurulabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 17 yaşında aldığı 3 bin sterlinlik borcu çok milyon sterlinlik bir moda imparatorluğuna dönüştüren girişimci, doğru fikir, kararlılık ve stratejik risk almanın girişimcilikte en önemli unsurlar olduğunu savunuyor.