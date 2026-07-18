Borç alarak başladı, her 30 saniyede bir elbise satıyor
Henüz 17 yaşındayken ailesinden aldığı 3 bin sterlin borçla girişimcilik yoluna çıkan Conna Walker, bugün dünyanın en tanınmış moda markalarından House of CB'nin kurucusu. Her 30 saniyede bir elbise satan marka, 250 milyon sterlinlik değere ulaşırken Walker, Forbes'un "30 Yaş Altı 30" listesine de girmeyi başardı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Üniversite yerine girişimciliği seçen Conna Walker'ın başarı hikâyesi, az sermayeyle büyük şirket kurmak isteyenlere ilham veriyor.
İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki girişimci, 17 yaşındayken ailesinden aldığı yalnızca 3 bin sterlinlik borçla çıktığı yolda bugün milyonlarca sterlin değerindeki House of CB moda markasını yönetiyor.
Markanın en dikkat çekici başarısı ise yaklaşık her 30 saniyede bir elbise satması.
Essex'te büyüyen Walker, henüz lise öğrencisiyken ailesiyle çıktığı Çin gezisinde Londra'da satılmayan bandaj tarzı elbiseleri fark etti.
Toplu olarak satın aldığı 30 elbiseyi eBay üzerinden satmaya başlayan Walker, siparişleri okuldan sonra hazırlıyor, ilanlarını kendisi oluşturuyor ve müşteri sorularını ders aralarında yanıtlıyordu.
Talep hızla artınca kendi internet sitesini kurdu ve temel yazılım bilgilerini de kendi kendine öğrendi. Mezun olduktan sonra ise üniversiteye gitmek yerine tüm zamanını işine ayırdı.
Walker'ın asıl dönüm noktası, babasından aldığı 3 bin sterlinlik borç oldu.
Bu parayla kendi tasarladığı elbiseleri üretmeye başladı. 18-20 yaşları arasında neredeyse her ay Çin'e giderek fabrikalarla birebir çalıştı.
Hedefi ise kadınların vücut hatlarını öne çıkaran, farklı beden tiplerine uygun ve özgüven kazandıran kıyafetler tasarlamaktı.
House of CB kısa sürede büyük bir büyüme yakaladı. İlk ofisi yetersiz kalınca dağıtım deposu açıldı.
2025 itibarıyla marka dünya genelinde 40 farklı satış noktasında yer alıyor.
İngiltere ve ABD'deki mağazalarında yaklaşık bin kişi çalışırken, ekibin büyük bölümünü kadın çalışanlar oluşturuyor.
Walker, kadınların müşterilerinin beklentilerini daha iyi anladığını düşündüğü için işe alımlarda buna öncelik verdiklerini söylüyor.
Walker, hedef kitlesinin ağırlıklı olarak Y kuşağı ve Z kuşağı kadınlar olduğunu görerek sosyal medyaya yatırım yaptı.
İlk yıllarda ürünlerini fenomenlere ve ünlülere ücretsiz gönderdi. Büyük çıkış ise Jennifer Lopez'in 2014 yılında albüm kapağında House of CB tasarımı bir eteği tercih etmesiyle geldi.
Daha sonra Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, Kardashian kardeşler ve Gigi Hadid gibi dünyaca ünlü isimler de markanın müşterileri arasına katıldı.
Bugün House of CB'nin Instagram hesabını 5 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Başarının ardından taklit ürünlerle de mücadele etmek zorunda kalan Walker, 2021 yılında rakibi Oh Polly'ye dava açtı. Mahkeme, 15 binden fazla ürünün House of CB'nin tasarım haklarını ihlal ettiğine karar verdi ve Walker'ın şirketine 450 bin sterlin tazminat ödenmesine hükmetti.
Walker'ın hikâyesi, üniversite eğitimi almadan da küresel ölçekte başarılı bir şirket kurulabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 17 yaşında aldığı 3 bin sterlinlik borcu çok milyon sterlinlik bir moda imparatorluğuna dönüştüren girişimci, doğru fikir, kararlılık ve stratejik risk almanın girişimcilikte en önemli unsurlar olduğunu savunuyor.