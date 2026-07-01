Borç batağındaki market zinciri 7500 kişiyi işten çıkaracak
İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Asda, hızla büyüyen borç yükü nedeniyle son bir yılda yaklaşık 7 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirketin faiz giderleri 730 milyon sterline yükselirken, dijital operasyonlardaki sorunlar ve artan finansman maliyetleri de mali tabloyu daha da ağırlaştırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'nin en büyük market zincirlerinden Asda, artan borçlarını kontrol altına alabilmek amacıyla son bir yılda yaklaşık 7 bin 500 kişiyi işten çıkardı. Şirketin mali tabloları, yüksek finansman maliyetlerinin operasyonlar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya koydu.
Asda, 2021 yılında EG Group ve özel sermaye şirketi TDR Capital ortaklığında yüksek miktarda borçlanmayla satın alınmıştı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla birlikte şirketin finansman maliyetleri hızla yükseldi.
2025 yılında Asda'nın borçlarına ödediği faiz 611 milyon sterlinden 730 milyon sterline çıktı. Şirket, satın alındığı 2021 yılından bu yana kredilerinin finansmanı için yaklaşık 2,2 milyar sterlin ödeme yaptı.
Yükselen borç yükü nedeniyle şirketin vergi öncesi zararının yaklaşık 1 milyar sterline ulaştığı bildirildi. Yönetim, müşteri kaybetmemek için Aldi ve Lidl gibi rakiplerle fiyat rekabetine girerek birçok gıda ürününde indirim uygulamaya başladı.
Asda'nın en büyük darbeyi aldığı alanlardan biri ise dijital operasyonlar oldu. Şirketin internet sitesi yenileme çalışmaları sonrasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle çevrim içi market satışları yüzde 8,1 geriledi. Yaşanan aksaklıkların ardından yüzlerce çalışan işten çıkarılırken, şirketin dijital dönüşüm süreci beklenen sonucu vermedi.
Asda, 2025 yılında sağlıklı fast-food zinciri Leon'u eski sahiplerine satarak küçülme sürecini sürdürdü.
Satışın 30 ila 50 milyon sterlin arasında gerçekleştiği belirtilirken, zincirin daha önce 2021 yılında yaklaşık 100 milyon sterline satın alındığı ifade edildi.
Şirket ayrıca George hazır giyim operasyonunu tek merkezde toplama kararı aldı. Bu kapsamda yaklaşık bin kişinin daha işini kaybetmesi bekleniyor.
Asda yönetimi ise iş gücü azaltımının doğrudan borç maliyetlerinden kaynaklanmadığını savundu.
Şirket, personel sayısındaki düşüşün Walmart'tan ayrılma sürecini kapsayan bilişim projesinin tamamlanması ve Leon markasının satışı gibi yeniden yapılanma adımlarından kaynaklandığını belirtti.
Şirket ayrıca 1,3 milyar sterlin nakit varlığa ve toplam 2,1 milyar sterlin likiditeye sahip olduğunu vurgulayarak finansal yapısının güçlü olduğunu ifade etti.