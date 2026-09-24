Borç yapılandırmasında son 6 gün

Bir taksit gecikirse yapılandırma hemen bozulmuyor





Kanundaki ödeme şartları, ilk iki taksidini süresinde ve tam ödemiş olanlara sonraki dönemlerde sınırlı bir esneklik tanıyor. Bir takvim yılı içinde üç veya daha az taksidin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma otomatik olarak sona ermiyor. Ancak geciken tutarların kanunda öngörülen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle tek bir gecikme ile yapılandırmanın doğrudan bozulduğu yönündeki değerlendirmeler doğru değil.