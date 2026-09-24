Borç yapılandırmasında son 6 gün
7440 sayılı Kanun kapsamında borcunu yapılandıranlar için 40’ıncı taksit ödeme süresi 30 Eylül’de sona eriyor. Taksitin gecikmesi halinde geç ödeme zammı gündeme gelirken, belirli şartların aşılması yapılandırma hakkının kaybına yol açabiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
40’ıncı taksit için son gün 30 Eylül
7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını taksitlendiren mükellefler için ödeme takvimi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel vergi takvimine göre 40’ıncı taksitin ödeme süresi 30 Eylül 2026 Çarşamba günü sona erecek. Takvim, özellikle 48 taksit seçeneğini tercih ederek ödemelerini sürdüren mükellefleri ilgilendiriyor. Sürenin sona ermesine 6 gün kalırken ödeme planı bulunanların mevcut taksit durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
7440 yapılandırması hangi borçları kapsıyor?
Mart 2023’te yürürlüğe giren 7440 sayılı Kanun, vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları dahil çok sayıda kamu alacağı için yapılandırma imkanı getirmişti. Düzenleme kapsamında bazı borçlarda gecikme faizi ve zamları yerine Yİ-ÜFE üzerinden güncelleme yapılmış, borçlulara peşin ödeme veya uzun vadeli taksit seçenekleri sunulmuştu. Başvuru süreci sona ermiş olsa da uzun vadeli ödeme planlarını seçenlerin taksitleri halen devam ediyor.
En uzun ödeme planı 48 taksitti
7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksit seçenekleri bulunuyordu. Taksitler aylık dönemler halinde ödeniyor. Daha kısa planları seçenlerin ödemeleri daha önce tamamlanırken, 48 taksit seçeneğinden yararlanan mükellefler ödeme takviminde ilerlemeye devam ediyor. Eylül ayındaki ödeme bu takvimde 40’ıncı taksite karşılık geliyor. Bu nedenle 30 Eylül tarihi özellikle uzun vadeli yapılandırması devam edenler açısından önem taşıyor.
Bir taksit gecikirse yapılandırma hemen bozulmuyor
Kanundaki ödeme şartları, ilk iki taksidini süresinde ve tam ödemiş olanlara sonraki dönemlerde sınırlı bir esneklik tanıyor. Bir takvim yılı içinde üç veya daha az taksidin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma otomatik olarak sona ermiyor. Ancak geciken tutarların kanunda öngörülen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle tek bir gecikme ile yapılandırmanın doğrudan bozulduğu yönündeki değerlendirmeler doğru değil.
Üçten fazla taksit aksarsa hak kaybı riski var
Asıl kritik eşik bir takvim yılı içinde üçten fazla taksidin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi. Bu durumda 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilebiliyor. Ayrıca süresinde ödenmeyen taksitlerin izin verilen telafi döneminde geç ödeme zammıyla birlikte kapatılmaması da aynı sonucu doğurabiliyor. Bu nedenle daha önce yıl içinde ödeme geciktirenlerin yalnızca eylül taksidine değil, 2026 yılı boyunca kaç taksiti aksattıklarına da bakmaları gerekiyor.
Ödeme farklı kanallardan yapılabiliyor
7440 kapsamındaki yapılandırma taksitleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden ödenebiliyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartı veya banka kartı, banka hesabı, bankaların internet ve mobil bankacılık kanalları, vergi dairesi vezneleri ve PTT de ödeme seçenekleri arasında bulunuyor. Ödeme planı ve borç bilgileri dijital kanallardan kontrol edilebildiği için son güne bırakmadan taksit tutarının ve ödeme durumunun doğrulanması olası sorunların önüne geçebilir.
30 Eylül’de başka bir borç taksiti daha var
30 Eylül tarihinin karıştırılmaması gereken ikinci bir ödeme bulunuyor. 2026 yılında uygulamaya alınan Seri:B Sıra No:20 kapsamındaki tecil düzenlemesinde ilk taksit için de son gün 30 Eylül. Bu ödeme, 7440 sayılı Kanunun 40’ıncı taksitiyle aynı düzenleme değil. Dolayısıyla vergi dairesine borcu bulunanların ödeme ekranında hangi yapılandırma veya tecil planına ait borcu gördüklerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Ödeme planını kontrol etmek önemli
Uzun süredir devam eden yapılandırmalarda kaçıncı taksitin ödendiğinin unutulması veya eski ödeme planıyla yeni tecil düzenlemelerinin karıştırılması mümkün. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılandırma ödeme planı ve mevcut borçlar kontrol edilebiliyor. Özellikle yıl içinde gecikmiş taksiti bulunanların ödeme geçmişini incelemesi gerekiyor. 40’ıncı taksit için normal ödeme süresi 30 Eylül sonunda tamamlanacak ve takvimde kalan taksitler takip eden aylarda devam edecek.