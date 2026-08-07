Borçsuz olmak yetmiyor: İşte finansal olarak güçlü olduğunuzu gösteren 5 işaret
Finans uzmanı Dave Ramsey, ortalama bir kişiye göre mali açıdan daha güçlü durumda olduğunuzu gösteren işaretleri sıraladı. Borçtan tasarrufa, yatırım alışkanlıklarından yaşam tarzına kadar uzanan liste dikkat çekti. İşte finansal olarak güçlü olduğunuzu gösteren 5 işaret...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kişisel finans uzmanı ve yazar Dave Ramsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda finansal açıdan güçlü olmanın göstergelerini sıraladı. Ramsey'e göre yüksek maaştan çok sürdürülebilir para yönetimi alışkanlıkları uzun vadede mali güvenliği belirliyor.
Finansal gücün 5 temel göstergesi
Ramsey'in değerlendirmesine göre mali açıdan sağlam bir yapıya sahip olmanın temelinde şu beş unsur bulunuyor:
-Borçları kontrol altına almak veya tamamen kapatmak
-Düzenli olarak tasarruf etmek
-Emeklilik dönemi için yatırım yapmak
-Ev sahibi olmak
-Sahip olunan yaşam standardından memnun olmak
Ramsey, "Herkes sürekli daha fazlasını hedefliyor. Ancak sahip olduklarınızla yetinebiliyorsanız, birçok kişiden öndesiniz" değerlendirmesinde bulundu.
Amerikalıların büyük bölümü borç yükü altında
Araştırmalar da ABD'deki finansal tabloyu ortaya koyuyor. Debt.org verilerine göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 90'ı borç taşıyor. Experian'ın analizine göre ise borcu bulunan kişilerin ortalama borç miktarı 104 bin 775 dolar seviyesinde bulunuyor.
Borç yükü kuşaklara göre farklılık gösterirken, en düşük ortalama borç Z Kuşağı'nda, en yüksek borç ise X Kuşağı'nda görülüyor.
Tasarruf yapmak giderek zorlaşıyor
Bankrate verilerine göre Amerikalıların yaklaşık üçte biri, acil durum birikiminden daha fazla kredi kartı borcuna sahip. PYMNTS araştırması ise tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ının maaştan maaşa geçindiğini ve gelirlerinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcadığını ortaya koyuyor.
Bu nedenle birçok kişi hem borçlarını azaltmak hem de tasarruf oluşturmak istese de bunu hayata geçirmekte zorlanıyor.
Ev sahibi olmak daha da güçleşti
Yükselen konut fiyatları ve mortgage faizleri de ev sahibi olmayı zorlaştıran en önemli etkenler arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası verilerine göre satılan konutların medyan fiyatı 410 bin 700 dolara yükselirken, mortgage faizleri de son yıllarda yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor.
Federal verilere göre ortalama fiyatlı bir konutun aylık mortgage ödemesi, 2016 yılına göre yaklaşık 1.500 dolar artmış durumda.
"Küçük adımlar büyük fark yaratıyor"
Ramsey'e göre finansal başarıya ulaşmanın yolu büyük kazançlardan değil, istikrarlı alışkanlıklardan geçiyor.
"Küçük başarılar ivme oluşturur. İvme alışkanlıkları, alışkanlıklar ise serveti oluşturur" diyen Ramsey, ekonomik belirsizlik dönemlerinde dahi küçük ama düzenli adımların uzun vadede önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.