Borçsuz olmak yetmiyor: İşte finansal olarak güçlü olduğunuzu gösteren 5 işaret

Tasarruf yapmak giderek zorlaşıyor

Bankrate verilerine göre Amerikalıların yaklaşık üçte biri, acil durum birikiminden daha fazla kredi kartı borcuna sahip. PYMNTS araştırması ise tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ının maaştan maaşa geçindiğini ve gelirlerinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcadığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle birçok kişi hem borçlarını azaltmak hem de tasarruf oluşturmak istese de bunu hayata geçirmekte zorlanıyor.