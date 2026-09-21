Borsa çöküşüne karşı ne yapılmalı? 3 büyük kriz aynı noktayı gösteriyor

700 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklardan biri teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı büyük yatırımlar oldu.

Büyük teknoloji şirketlerinin yalnızca bu yıl yapay zeka yatırımları için 700 milyar doların üzerinde harcama taahhüdünde bulunduğu belirtilirken, piyasalarda gelecekte elde edilecek gelirlerin söz konusu yatırım büyüklüğünü karşılayıp karşılamayacağı tartışılıyor.