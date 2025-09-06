Borsa düşerken haftalık bazda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul'da beklentiyi aşan enflasyon verileri ve siyasi gelişmelerin etkisiyle negatif bir hafta yaşanırken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu. İşte bu hafta en çok düşen ve yükselen hisseler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hareketli bir haftayı geride bırakırken en çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu.
Bir süredir 11 bin puanın üzerinde seyreden ve rekor serileri görülen BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.
Endeks en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördü.
En çok kazandıran hisse belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 16,54 ile Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) oldu.
Destek Finans'ı yüzde yüzde 16,54 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ (BINHO) takip etti.
Haftalık bazda en çok yükselen üçüncü hisse ise yüzde 10,72'yle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (MAGEN) oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler de belli oldu. Buna göre, bu hafta en çok değer kaybeden hisse yüzde 14,08'le Otokar (OTKAR) oldu.
Otokar'ın ardından en çok değer kaybeden hisseler yüzde 12,78'le Enerjisa Enerji (ENJSA) ve yüzde 12,03'le Oyak Çimento (OYAKC) olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise 798 milyar lirayla ASELSAN, 582 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA ve 440 milyar 910 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.