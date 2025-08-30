Borsa haftayı düşüşle kapattı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse!
Borsa İstanbul’da haftalık bazda düşüş yaşanırken, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,74 gerilerken, gram altın yüzde 3,20 yükseldi. Haftanın kapanışıyla birlikte BİST 100 endeksinde en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse senedi belli oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomideki son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybederken, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.262,82 ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05 puandan haftayı tamamladı.
Altın ve döviz tarafında ise yükseliş yaşandı. Gram altın yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 TL’ye, çeyrek altın 7 bin 600 TL’ye çıktı. Dolar/TL yüzde 0,33 artarak 41,15 seviyesine, Euro/TL ise yüzde 0,74 yükselişle 48,02 seviyesine ulaştı.
Haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri
BIST 100 endeksinde haftanın kapanışıyla birlikte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse senedi belli oldu. Böylece yatırımcıların merak ettiği “Bu hafta hangi hisseler kazandırdı, hangileri kaybettirdi?” sorusu da yanıt buldu.
En çok düşen 10 hisse senedi
ARCLK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 137,00 TL (% -6,04)
ULKER: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 113,40 TL (% -6,28)
GRTHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 443,00 TL (% -6,29)
GESAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 47,66 TL (% -6,82)
ALARK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,75 TL (% -7,04)
TKFEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 104,50 TL (% -7,11)
ECILC: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 63,80 TL (% -7,54)
ZOREN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,80 TL (% -7,54)
AKSEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,60 TL (% -8,31)
IEYHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,35 TL (% -9,58)
En çok yükselen 10 hisse senedi
VESTL: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 42,30 TL (% 5,75)
EGEEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8.687,50 TL (% 5,98)
SKBNK: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8,04 TL (% 6,91)
KARSN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 12,16 TL (% 9,45)
METRO: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,50 TL (% 9,49)
ENJSA: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 79,00 TL (% 9,80)
IHLAS: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,30 TL (% 13,16)
KTLEV: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,02 TL (% 17,74)
EFORC: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 129,00 TL (% 21,47)
BRSAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 510,00 TL (% 28,79)