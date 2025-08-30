BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.262,82 ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05 puandan haftayı tamamladı.

Altın ve döviz tarafında ise yükseliş yaşandı. Gram altın yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 TL’ye, çeyrek altın 7 bin 600 TL’ye çıktı. Dolar/TL yüzde 0,33 artarak 41,15 seviyesine, Euro/TL ise yüzde 0,74 yükselişle 48,02 seviyesine ulaştı.

Haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri

BIST 100 endeksinde haftanın kapanışıyla birlikte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse senedi belli oldu. Böylece yatırımcıların merak ettiği “Bu hafta hangi hisseler kazandırdı, hangileri kaybettirdi?” sorusu da yanıt buldu.