Borsa haftayı sert düşüşle kapattı! İşte haftanın en çok yükselen ve düşen 10 hissesi
İsrail ve İran arasında gerginlik karşılıklı saldırılar ile iyice artarken BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,84 düşüşle kapattı. Altın ve dövizde yükseliş dikkat çekti. Gram altın 4.350 TL’yi aşarken, dolar ve euro da değer kazandı. Fon piyasasında ise bu hafta kayıplar öne çıktı. Piyasaların haftayı kapatması ile birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Haziran haftasında dalgalı bir seyir izleyerek 9.065,17 ile 9.733,62 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan kapanış yaptı.
Altın yatırımcısı ise bu hafta yükselişle sevindi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 4.350 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,20 primle 29.400 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 4,29 yükselişle 7.290 TL’ye çıktı.
Döviz kurları da yukarı yönlü hareket etti. ABD doları haftayı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 TL’den, euro ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 TL’den tamamladı.
Fon piyasalarında ise düşüşler öne çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 oranında değer kaybetti. Kategori bazında bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,36 ile “fon sepeti” fonları oldu.