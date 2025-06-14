Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Haziran haftasında dalgalı bir seyir izleyerek 9.065,17 ile 9.733,62 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan kapanış yaptı. 1 | 28

Altın yatırımcısı ise bu hafta yükselişle sevindi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 4.350 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,20 primle 29.400 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 4,29 yükselişle 7.290 TL’ye çıktı. 2 | 28

Döviz kurları da yukarı yönlü hareket etti. ABD doları haftayı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 TL’den, euro ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 TL’den tamamladı. 3 | 28