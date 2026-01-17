Borsa İstanbul haftayı rekordan kapattı: İşte endeksi sollayarak haftanın en çok kazandıran hisseleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,83 değer kazanarak rekor seviyeden bir kapanış gerçekleştirirken haftanın en çok yükselen hisseleri endeksi solladı. En çok prim yapan hissedeki yükseliş yüzde 52'yi aşarken en çok düşen hissedeki kayıp ise yüzde 17'yi aştı. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı rekor seviyeden tamamlarken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 değer kazanarak 12.668,52 puanla tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 12.228,02 puanı, en yüksek 12.668,52 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,72 artışla 36.324,58 puan, sanayi endeksi yüzde 7,37 primle 15.631,04 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,72 yükselişle 11.606,94 puan, mali endeks yüzde 0,33 düşüşle 17297,80 puan oldu.
En çok prim yapan hisseler belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 52,52 ile Batısöke Söke Çimento Sanayi oldu.
Batısöke Söke Çimento Sanayi'yi yüzde 20,11 ile Astor Enerji izledi.
En çok yükselen üçüncü hisse ise yüzde 18,93 ile Batıçim Batı Anadolu oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,42 ile Kiler Holding oldu.
Kiler Holding'i yüzde yüzde 13'lük kayıpla ile Ral Yatırım Holding izledi.
Haftanın en çok değer kaybeden üçüncü hissesi ise yüzde 8,75 ile Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 410 milyar 180 milyon lirayla ASELSAN, 608 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.