Borsa İstnabul'da BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde kaptırken en çok düşen ve yükselen hisseler de belli oldu. 1 | 10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı. 2 | 10

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 artışla 14.151,27 puan, sanayi endeksi yüzde 1,49 yükselişle 13.725,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,69 artışla 24.927,87 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 kazançla 10.573,35 puan oldu. 3 | 10

En çok yükselen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,98 ile Otokar oldu. 4 | 10

Otokar'ı yüzde 11,56 yükselişle Çan2 Termik izledi. 5 | 10

Otokar ve Çan2 Termik'i ise yüzde 11,43'le Destek Finans Faktoring AŞ izledi. 6 | 10

En çok düşenler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,21'le Altınay Savunma Teknolojileri AŞ oldu. 7 | 10

Koza Altın İşletmeleri de yüzde 15,26 değer kaybederek en çok değer kaybeden ikinci hisse oldu. 8 | 10

İpek Doğal Enerji ise yüzde yüzde 14,81 değer kaybetti. 9 | 10