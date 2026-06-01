Borsa İstanbul’da bahar rallisi! İyimserlik ve alım iştahı güçlendi
2026’nın ilk beş ayında Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi geniş tabana yayıldı. BISTTÜM’de hisselerin yüzde 73’ünden fazlası değer kazanırken, bazı hisselerde getiri yüzde 700’ü aştı. Veriler, piyasada iyimserliğin ve alım iştahının güçlendiğine işaret etti.
Matriks Haber tarafından derlenen verilere göre, yılın ilk 5 aylık döneminde tüm ana endekslerde yükselen hisse sayısı, düşüş yaşayan hisselerin üzerinde gerçekleşti. Veriler, piyasada geniş tabanlı yükseliş ve pozitif dağılıma işaret etti.
2026 yılının ilk 5 ayında BISTTÜM endeksinde 396 hisse değer kazanırken, 145 hisse geriledi. Aynı dönemde BIST100 endeksinde 69 hisse artarken, 31 hisse düşüş gösterdi.
BIST50 endeksinde 33 hisse artış yönlü performans sergilerken, 17 hisse değer kaybetti. BIST30 endeksinde ise 21 hisse yükselirken, 9 hisse geriledi.
2026 yılının ilk 5 ayında BISTTÜM endeksi yüksek oranlı artışlar ve sert fiyat hareketleriyle öne çıktı. Verilere göre, yılın ilk 5 ayında bir hisse %717,44 oranındaki yükselişle en yüksek artışı kaydetti.
Aynı dönemde dört hissede %300’ün üzerinde yükseliş gerçekleşti. Bu dönemde en fazla düşüş yaşayan hissede kayıp %-69,14 olurken, iki hissede %-50’nin üzerinde değer kaybı görüldü.
2026 yılının ilk 5 ayında BIST100 endeksinde güçlü yükselişler dikkat çekti. Endekste en yüksek artış %471,38 olurken, iki hissede %200’ün üzerinde yükseliş gerçekleşti. Ayrıca üç hissede %140’ın üzerinde değer artışı görüldü.
Aynı dönemde en yüksek düşüş %-69,14 seviyesinde gerçekleşirken, iki hissede %-50’nin üzerinde gerileme kaydedildi.
2026 yılının ilk 5 aylık döneminde BIST50 endeksinde yüksek oranlı yükselişler öne çıktı Endekste en yüksek artış %252,25 olurken, bir hissede %180’in üzerinde yükseliş gerçekleşti. Ayrıca üç hissede %60’ın üzerinde değer artışı kaydedildi.
Aynı dönemde en yüksek düşüş %-13,74 olurken, beş hissedeki kayıplar %-5’in üzerinde gerçekleşti.
2026 yılının ilk 5 ayında BIST30 endeksinde yükselen hisselerin sayısı düşenlerin üzerinde gerçekleşti. Endekste en yüksek artış %252,25 olurken, bir hissede %180’in üzerinde yükseliş görüldü. Ayrıca üç hissede %50’nin üzerinde artış kaydedildi.
Aynı dönemde en yüksek düşüş %-13,74 seviyesinde gerçekleşti. Dört hissede ise %-5’in üzerinde değer kaybı görüldü.
2026 yılının ilk 5 ayında işlem hacmi büyük ölçekli sanayi, ulaştırma, bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde yoğunlaştı.
Verilere göre en yüksek işlem hacmi bir ulaştırma şirketi hissesinde gerçekleşirken, onu savunma sanayi, bankacılık ve petrokimya şirketleri takip etti.
2026 yılının ilk 5 aylık döneminde geniş piyasa görünümü ve pozitif dağılım dikkat çekti. BISTTÜM endeksinde yükselen hisselerin toplam hisseler içindeki payı %73,2 seviyesinde gerçekleşirken, düşüş yaşayan hisselerin oranı %26,8 oldu. BIST30 endeksinde ise yükselen hisselerin oranı %70 seviyesinde gerçekleşti.