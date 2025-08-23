Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,62 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı. 1 | 8

Endeks, hafta içinde en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü. 2 | 8

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,81 artışla 14.746,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,27 yükselişle 11.330,17 puan, mali endeksi yüzde 4,80 kazançla 15.126,47 puan ve teknoloji endeksi yüzde 5,25 primle 24.947,49 puan oldu. 3 | 8

En çok kazandıran hisse belli oldu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu. 4 | 8

Çan2 Termik’i yüzde 22,68 ile Şekerbank, yüzde 22,56 ile Sasa Polyester izledi. 5 | 8

En çok kaybettiren hisseler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 14,06’yla Tureks Turizm Taşımacılık oldu. 6 | 8

Onu yüzde 11,87 kayıpla Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,84’le Hektaş izledi. 7 | 8