  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde rekor seviyelere ulaşılan haftada yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu. İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,62 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı.

1 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 2

Endeks, hafta içinde en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü.

2 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 3

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,81 artışla 14.746,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,27 yükselişle 11.330,17 puan, mali endeksi yüzde 4,80 kazançla 15.126,47 puan ve teknoloji endeksi yüzde 5,25 primle 24.947,49 puan oldu.

3 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 4

En çok kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu.

4 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 5

Çan2 Termik’i yüzde 22,68 ile Şekerbank, yüzde 22,56 ile Sasa Polyester izledi.

5 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 6

En çok kaybettiren hisseler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 14,06’yla Tureks Turizm Taşımacılık oldu.

6 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 7

Onu yüzde 11,87 kayıpla Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,84’le Hektaş izledi.

7 | 8
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 8

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 827 milyar 640 milyon lirayla ASELSAN, 628 milyar 320 milyon lirayla Garanti BBVA ve 472 milyar 438 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
8 | 8