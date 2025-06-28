Borsa İstanbul'da en çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri....

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 27 Haziran haftasında haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 yükseldi. 1 | 9

BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı. 2 | 9

Endeksteki genel yükselişin yanında haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu. 3 | 9