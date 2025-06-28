Borsa İstanbul'da en çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri....
Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,19 yükselişle kapatırken haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 27 Haziran haftasında haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 yükseldi.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.
Endeksteki genel yükselişin yanında haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.
EN ÇOK YÜKSELENLER
Şekerbank (SKBNK) hisseleri BIST 100'de yatırımcısına en çok kazandıran hisse oldu.
Fiyatı haftalık bazda 5,07'den 6 liraya yükselen hisse yüzde 18,28 yükseldi.