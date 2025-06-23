Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler neler?
Aracı kurum ve bankaların yayınladığı araştırma raporları doğrultusunda Borsa İstanbul’da önümüzdeki 12 ay için en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. ForInvestHaber'in son iki ayda yayımlanan 30 farklı kurumun analizlerinden derlediği verilere göre yatırımcısına en yüksek getiri potansiyelini sunması beklenen hisse Meditera Tıbbi Malzeme oldu.
Aracı kurum ve bankaların hedef fiyat analizlerine göre Meditera Tıbbi Malzeme, Borsa İstanbul’da yüzde 134,5 ile en yüksek getiri potansiyeline sahip hisse oldu.
Yalnızca en az iki farklı kurumdan hedef fiyat tahmini alan 77 hisseyi kapsayan çalışmaya göre, Meditera için ortalama hedef fiyat 63,95 TL olarak belirlenirken, bu seviye mevcut fiyatlara göre yüzde 134,5’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor.
Meditera'yı yüzde 127,47 ile Vestel Beyaz Eşya, yüzde 113,52 ile Astor Enerji, yüzde 105,31 ile Kalekim, yüzde 101,52 ile Anadolu Hayat Emeklilik izliyor.
En az beş farklı kurumdan hedef fiyat alan hisseler özelinde yapılan değerlendirmede ise en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Anadolu Hayat Emeklilik olarak öne çıkıyor.