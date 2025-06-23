Borsa İstanbul’da en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler neler?

Aracı kurum ve bankaların hedef fiyat analizlerine göre Meditera Tıbbi Malzeme, Borsa İstanbul’da yüzde 134,5 ile en yüksek getiri potansiyeline sahip hisse oldu. 1 | 5

Yalnızca en az iki farklı kurumdan hedef fiyat tahmini alan 77 hisseyi kapsayan çalışmaya göre, Meditera için ortalama hedef fiyat 63,95 TL olarak belirlenirken, bu seviye mevcut fiyatlara göre yüzde 134,5’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. 2 | 5

Meditera'yı yüzde 127,47 ile Vestel Beyaz Eşya, yüzde 113,52 ile Astor Enerji, yüzde 105,31 ile Kalekim, yüzde 101,52 ile Anadolu Hayat Emeklilik izliyor. 3 | 5