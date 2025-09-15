Borsa İstanbul’da eylül ve ekim aylarında temettü yağmuru: BİM, Tüpraş, ENKA, OYAKC… İşte temettü ödeyecek şirketler
Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Açıklanan takvime göre, BİM, Tüpraş, ENKA, OYAKC gibi dev şirketler öne çıkarken, 17 Eylül’de başlayacak ödemeler 31 Ekim’e kadar devam edecek.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Eylül ve Ekim aylarındaki nakit temettü takvimi netleşti.
17 Eylül’de başlayacak ödemeler, 31 Ekim’e kadar sürecek. Bu dönemde en yüksek temettüyü Tüpraş, OYAK Çimento, ENKA ve BİM dağıtacak.
İşte Eylül ve Ekim aylarında temettü ödemesi yapacak şirketler ve hisse başına temettü ödemesi...
BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.)
Nakit temettü: 2.040.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 3,400
Temettü ödeme tarihi: 17/09/2025
ALKLC (Alarko Carrier A.Ş.)
Nakit temettü: 776.038,950
Hisse başına temettü tutarı: 0,007
Temettü ödeme tarihi: 22/09/2025
ESCAR (Esas Gayrimenkul Araç Kiralama A.Ş.)
Nakit temettü: 51.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,102
Temettü ödeme tarihi: 22/09/2025
AYEN (Ayen Enerji A.Ş.)
Nakit temettü: 58.799.724,750
Hisse başına temettü tutarı: 0,012
Temettü ödeme tarihi: 24/09/2025
MACKO (Mackolik İnternet Hizmetleri A.Ş.)
Nakit temettü: 30.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,468
Temettü ödeme tarihi: 24/09/2025
DESA (DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Nakit temettü: 40.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,461
Temettü ödeme tarihi: 25/09/2025
ADEL (Adel Kalemcilik A.Ş.)
Nakit temettü: 127.521.961,880
Hisse başına temettü tutarı: 0,961
Temettü ödeme tarihi: 26/09/2025
ZRGYO (Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Nakit temettü: 286.602.293,800
Hisse başına temettü tutarı: 0,061
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
GLYHO (Global Yatırım Holding A.Ş.)
Nakit temettü: 106.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,178
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
LKMNH (Lokman Hekim Sağlık Hizmetleri A.Ş.)
Nakit temettü: 38.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,177
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
TUPRS (Tüpraş A.Ş.)
Nakit temettü: 12.154.997.350,420
Hisse başına temettü tutarı: 6,308
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
PCILT (Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Nakit temettü: 16.168.333,430
Hisse başına temettü tutarı: 0,718
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
OFSYM (Ofis Yem Gıda Sanayi A.Ş.)
Nakit temettü: 51.950.537,320
Hisse başına temettü tutarı: 0,355
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
ALFAS (Alfa Solar Enerji A.Ş.)
Nakit temettü: 62.175.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,384
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
ENKAI (ENKA İnşaat A.Ş.)
Nakit temettü: 4.250.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,708
Temettü ödeme tarihi: 08/10/2025
LIDER (Lider Faktoring A.Ş.)
Nakit temettü: 18.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,121
Temettü ödeme tarihi: 13/10/2025
BEGYO (Bera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Nakit temettü: 17.500.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,021
Temettü ödeme tarihi: 13/10/2025
EBEBK (E-Bebek Mağazacılık A.Ş.)
Nakit temettü: 68.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,425
Temettü ödeme tarihi: 15/10/2025
PLTUR (Palmet Turizm A.Ş.)
Nakit temettü: 79.050.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,323
Temettü ödeme tarihi: 15/10/2025
ALKLC (Alarko Carrier A.Ş.)
Nakit temettü: 776.038,950
Hisse başına temettü tutarı: 0,007
Temettü ödeme tarihi: 22/10/2025
MSGYO (Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Nakit temettü: 69.192.136,470
Hisse başına temettü tutarı: 0,071
Temettü ödeme tarihi: 27/10/2025
AVPGY (Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Nakit temettü: 775.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 1,938
Temettü ödeme tarihi: 27/10/2025
MEDTR (Mediterra Capital Partners A.Ş.)
Nakit temettü: 106.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,071
Temettü ödeme tarihi: 27/10/2025
OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
Nakit temettü: 20.000.480,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,050
Temettü ödeme tarihi: 27/10/2025
DESA (DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Nakit temettü: 8.701.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,071
Temettü ödeme tarihi: 30/10/2025
OYAKC (OYAK Çimento A.Ş.)
Nakit temettü: 4.326.995.188,000
Hisse başına temettü tutarı: 8,500
Temettü ödeme tarihi: 30/10/2025
SANFM (Sanifoam Endüstri A.Ş.)
Nakit temettü: 6.375.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,042
Temettü ödeme tarihi: 31/10/2025