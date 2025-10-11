Borsa İstanbul'da haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla kapatırken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de belli oldu. Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ yatırımcısına bu hafta yüzde 22,30'la en çok kazandıran hisse oldu. İşte hisselerin haftalık performansı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamlarken haftanın en çok düşen ve yükselen hisseleri belli oldu.
BIST 100 endeks, hafta içinde en düşük 10,654,20 puanı, en yüksek 10.928,38 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 1,05 azalışla 13.937,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 azalışla 27.805,56 puan oldu. Mali endeks yüzde 0,45 artışla 14.416,48 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 kazançla 10.957,70 puana ulaştı.
En çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,30 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 17,76 ile Grainturk Holding AŞ izledi.
Haftanın en çok yükselen 3. hissesi ise yüzde 17,38 ile Aksa Enerji oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 18,87 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji hisseleri ise yüzde 9,82 düşüş yaşadı.
Haftanın en çok kaybettiren 3. hissesi ise yüzde 8,47 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 973 milyar 560 milyon lirayla ASELSAN, 546 milyar 420 milyon lirayla Garanti BBVA ve 432 milyar 975 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.