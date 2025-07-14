Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı: 25 şirket kasayı açıyor
Borsa İstanbul’da yatırımcılar için bol kazançlı temettü dönemi başlıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında 25’ten fazla şirket milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak. Aralarında Türk Tuborg, Turcas Petrol, Astor Enerji ve Başkentgaz gibi büyük oyuncuların da bulunduğu şirketler yatırımcısına hem yüksek temettü getirisi hem de düzenli nakit akışı sunmayı hedefliyor. Özellikle Türk Tuborg hisse başına en yüksek temettüyü ödeyen şirket olarak dikkat çekiyor. İşte temmuz-ağustos temettü ödeme takvimi ve şirketlerin temettü ödeme tutarları...
Kaleseramik (KLSYN)
Nakit temettü: 475.424.637,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,102
Temettü ödeme tarihi: 14/07/2025
Gentaş (GENTS)
Nakit temettü: 38.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,128
Temettü ödeme tarihi: 16/07/2025
Girişim Elektrik (GRSEL)
Nakit temettü: 34.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,333
Temettü ödeme tarihi: 18/07/2025
Başkentgaz (BASGZ)
Nakit temettü: 1.190.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 1,700
Temettü ödeme tarihi: 18/07/2025
Ayen Enerji (AYEN)
Nakit temettü: 58.799.724,750
Hisse başına temettü tutarı: 0,212
Temettü ödeme tarihi: 21/07/2025
Escar (ESCAR)
Nakit temettü: 51.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,102
Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025
Alkım Kimya (ALKLC)
Nakit temettü: 776.038,950
Hisse başına temettü tutarı: 0,007
Temettü ödeme tarihi: 22/07/2025
PAGYO (PAGYO)
Nakit temettü: 57.615.343,710
Hisse başına temettü tutarı: 0,662
Temettü ödeme tarihi: 23/07/2025