Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Ağustos-Eylül 2025 Temettü Takvimi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Ağustos ve Eylül ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Bu dönemde birçok BIST şirketi, yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Temettü alacak yatırımcılar için ödeme tarihleri ve dağıtılacak temettü tutarları netleşti.

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