Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Ağustos-Eylül 2025 Temettü Takvimi
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ağustos ve eylül 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu iki ayda toplam 27 şirket yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. THY, BİM, Tüpraş, Adel, Astor Enerji gibi dikkat çeken birçok şirketin ödeme tarihleri 1 Temmuz ile 28 Ağustos arasında değişiyor. Peki hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte ağustos ve eylül ayı temettü ödeme miktarları ve detaylı ödeme takvimi...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Ağustos ve Eylül ayı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Bu dönemde birçok BIST şirketi, yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Temettü alacak yatırımcılar için ödeme tarihleri ve dağıtılacak temettü tutarları netleşti.
Astor Enerji (ASTOR), Türk Tuborg (TBORG), Türk Hava Yolları (THYAO) ve BİM (BIMAS) gibi önde gelen şirketler de bu temettü döneminde öne çıkanlar arasında yer alıyor.
Temettü ödemeleri 11 Ağustos'ta başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek.
İşte Ağustos ve Eylül 2025 döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Nakit temettü: 85.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,009
Temettü ödeme tarihi: 11/08/2025
Türk Tuborg (TBORG)
Nakit temettü: 2.189.868.250,000
Hisse başına temettü tutarı: 6,790
Temettü ödeme tarihi: 12/08/2025
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS (SUWEN)
Nakit temettü: 29.900.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,102
Temettü ödeme tarihi: 12/08/2025
LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
Nakit temettü: 30.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,125
Temettü ödeme tarihi: 13/08/2025
Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret AS (DURKN)
Nakit temettü: 2.500.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,019
Temettü ödeme tarihi: 13/08/2025
Efor Çay SAN. TİC. A.Ş (EFORC)
Nakit temettü: 34.500.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,117
Temettü ödeme tarihi: 15/08/2025
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)
Nakit temettü: 42.446.445,060
Hisse başına temettü tutarı: 0,076
Temettü ödeme tarihi: 15/08/2025
Astor Enerji (ASTOR)
Nakit temettü: 1.228.703.952,900
Hisse başına temettü tutarı: 1,285
Temettü ödeme tarihi: 16/08/2025
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Nakit temettü: 58.729.170,500
Hisse başına temettü tutarı: 0,265
Temettü ödeme tarihi: 21/08/2025
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. (MTRKS)
Nakit temettü: 102.605.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,126
Temettü ödeme tarihi: 27/08/2025
Türkiye Sigorta (TURSG)
Nakit temettü: 1.700.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,170
Temettü ödeme tarihi: 28/08/2025
Türk Hava Yolları (THYAO)
Nakit temettü: 4.037.500.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 2,946
Temettü ödeme tarihi: 02/09/2025
Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi VeTicaret AS (PNLSN)
Nakit temettü: 11.192.975,950
Hisse başına temettü tutarı: 0,129
Temettü ödeme tarihi: 03/09/2025
BİM (BIMAS)
Nakit temettü: 2.040.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,180
Temettü ödeme tarihi: 16/09/2025
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Nakit temettü: 51.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,102
Temettü ödeme tarihi: 22/09/2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AS (ALKLC)
Nakit temettü: 776.038,950
Hisse başına temettü tutarı: 0,003
Temettü ödeme tarihi: 22/09/2025
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Nakit temettü: 58.799.724,750
Hisse başına temettü tutarı: 0,217
Temettü ödeme tarihi: 22/09/2025
Maçkolik İnternet Hizmetleri (MACKO)
Nakit temettü: 7.560.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,061
Temettü ödeme tarihi: 24/09/2025
Desa (DESA)
Nakit temettü: 30.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,466
Temettü ödeme tarihi: 25/09/2025
Adel Kalemcilik (ADEL)
Nakit temettü: 127.521.961,880
Hisse başına temettü tutarı: 3,031
Temettü ödeme tarihi: 25/09/2025
Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS (ALFAS)
Nakit temettü: 52.565.217,390
Hisse başına temettü tutarı: 0,151
Temettü ödeme tarihi: 26/09/2025
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO)
Nakit temettü: 38.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,177
Temettü ödeme tarihi: 26/09/2025
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut A.Ş. (LKMNH)
Nakit temettü: 148.592.300,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,133
Temettü ödeme tarihi: 27/09/2025
TÜPRAŞ (TUPRS)
Nakit temettü: 12.151.007.350,000
Hisse başına temettü tutarı: 30,850
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM)
Nakit temettü: 51.590.537,320
Hisse başına temettü tutarı: 0,355
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
Nakit temettü: 680.000.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,360
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025
Global Yatırım Holding (GLYHO)
Nakit temettü: 106.250.000,000
Hisse başına temettü tutarı: 0,054
Temettü ödeme tarihi: 30/09/2025